El contundente mensaje de Paolo Guerrero que desmiente que iba a ganar 96.000 dólares

En estos últimos días se conoció que Paolo Guerrero no llegará a Alianza Lima para el Torneo Clausura de Liga 1 y que se mantendrá en Brasil. Ante ello, algunos medios hablaron sobre la propuesta que el cuadro íntimo le habría realizado, en la cual le prometían una gran suma mensual.

En el programa de Erick Osores y Gonzalo Núñez mencionaron que la oferta que hizo el conjunto blanquiazul fue de 96.000 dólares, por lo que criticaron aquel monto, pues les parecía excesivo debido a la edad del capitán de la selección peruana.

Paolo Guerrero no ha jugado ningún partido oficial este 2022. Foto: Andina

Sin embargo, el ‘Depredador’ salió a desmentir y utilizó su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje: “Esto para mí es una burla, una falta de respeto. No es novedad que estos tipos siempre estén hablando tantas cosas falsas de mí , pero esto ya es el colmo y no voy a dejar que esto pase desapercibido, como es lo que hago siempre, no manifestarme ante cosas falsas”, iniciaba la publicación.

“Tengo que ponerle un alto porque sí me crean una mala imagen, más aún con el equipo al que quiero, al que toda mi familia pertenece. Solo le puedo decir al hincha blanquiazul que no se dejen llevar o manipular por este tipo de personas, que lo único que hacen es hablar mal de mí. Yo ya los tengo identificados, estos tipos son pagados para hacerme daño y para perjudicarme” , prosiguió el ‘9′.

El atacante peruano menciona un complot en su contra por parte de algunos periodistas del país: “Nunca han hablado cosas positivas. Es una pena que en mi país la prensa me trate de esa manera, sé que no son todos, pero hay varios que están siendo pagados para perjudicarme (complot)” .

Para finalizar volvió a dirigirse al pueblo blanquiazul para que “no se dejen manipular” porque “todo lo que dicen es totalmente falso”, indicó el futbolista de 38 años.