Programación Liga 1 2022: partidos, horarios y canales de la fecha 1 del Torneo Clausura

El Torneo Clausura 2022 de la Liga 1 comenzará este sábado 9 de julio. Los equipos tendrán en sus manos una última oportunidad para luchar por los objetivos que se trazaron a inicios de temporada. Con la presencia de Melgar asegurada en los play-offs de fin de año, el resto de clubes buscará meterse en la lucha por el título nacional.

Los primeros partidos en jugarse será el Sporting Cristal vs. Sport Huancayo, Ayacucho FC vs. Deportivo Municipal y Cienciano vs. César Vallejo. El encuentro que sostendrán los celestes ante el conjunto huaracino será en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. El cuadro de la Florida aún no logra resolver el tema de la clausura del Alberto Gallardo.

La jornada continuará el domingo 10 con cuatro emocionantes cotejos. El primero en jugarse será el Atlético Grau vs. Alianza Lima. Los blanquiazules debutan ante los albos en el norte del país. El campeón del Apertura, Melgar, será visitante ante Carlos Mannucci en Trujillo. Asimismo, se enfrentarán ADT vs. Carlos Stein y Universitario vs. Cantolao.

La primera fecha del Torneo Clausura 2022 terminará el lunes 11 con los cotejos de Sport Boys vs. UTC y Binacional vs. San Martín. Los rosados no podrán ser locales en el Callao y comunicaron que el Iván Elías Moreno será la sede donde se enfrentarán al Gavilán del Norte.

Liga 1: programación de la fecha 1 del Torneo Clausura