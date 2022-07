Cruzado reveló todo el “infierno” que pasó con Comizzo: “Sintió celos porque ganaba más que él”

El mediocampista Rinaldo Cruzado llegó en el año 2015 a la escuadra trujillana César Vallejo y coincidió con el técnico argentino Ángel Comizzo en el 2016. Seis años después, el exjugador de Alianza Lima reveló que llevó una pésima relación con el DT campeón con Universitario de Deportes en el 2013, quien le hizo la vida imposible.

El exmediocampista de la selección peruana disputó 41 encuentros y marcó 7 goles ; sin embargo, a pesar de que la directiva trujillana estaba contenta con Cruzado, al llegar Comizzo todo cambió porque el argentino le comunicó que no deseaba contar con él y aparentemente no era por un tema futbolístico.

‘Cuto’ Guadalupe entrevistó a Rinaldo Cruzado y le consultó por qué vivió una pesadilla con Comizzo. “Yo creo que él quería manejar el grupo y se vio con un jugador como yo que no se dejaba. Si las cosas eran claras, uno asumía, ¿no? Pero sentí que no fue claro en muchas cosas Comizzo. Creo que los egos a veces te hacen dirigir diferente, yo escuchaba que no me quería, porque era el mejor pagado del plantel”, indicó para el programa “La fe de Cuto”.

Por otro lado, Guadalupe le cuestionó si el argentino verdaderamente sintió celos porque ganaba más que él en César Vallejo. “Seguramente fue así y eso hacía que él se comportara así. Pero me fue bien hasta que paso todo, porque hice cuatro goles en los partidos hasta que se junta conmigo y me dice: ‘No voy a contar contigo’”.

Además, indicó que no solo no lo quería en el equipo, sino que empezó a generar conflicto entre Rinaldo y sus compañeros. “Llegó una época en la que me quiso indisponer con mis compañeros, eso fue lo que más me dolió, como si yo hubiera querido hacer la ‘camita’, cuando yo encaré a varios cuando sentía que no hacían lo correcto”, recordó.

Rinaldo Cruzado. Foto: César Vallejo