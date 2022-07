Hincha que recibió los guantes del portero de Melgar Carlos Cáceda quiere ser arquero profesional

En varias ocasiones, la pasión por el FBC Melgar es forjada durante muchos años y se vive en familia. Ese es el caso del adolescente Jossin Huayhua, quien sigue al Dominó en sus triunfos y derrotas. El último miércoles, el muchacho fue premiado por su lealtad por parte del arquero Carlos Cáceda, quien le regaló sus guantes profesionales. El joven hincha asistió al recinto deportivo de la UNSA junto a sus familiares.

El aficionado del conjunto arequipeño contó a La República que su sueño es convertirse en arquero profesional y que desea con muchas ganas formar parte del semillero del FBC Melgar . Jossin mencionó que, antes de la pandemia, practicaba en una academia de fútbol, pero tuvo que retirarse debido a la falta de recursos económicos. Sus padres no podían costear los gastos de la pensión y, por el momento, solo se dedica a sus estudios.

Muchacho tenía un cartel que conmovió a Cáceda. Foto: Iletrados/La República

“La experiencia fue muy linda, aparte que ganó Melgar y Cáceda me entregó los guantes. Me gustaría continuar practicando fútbol, pero mi familia no tenía dinero en la pandemia. Siempre me ha gustado la posición de arquero, desde chiquito, me gustaba la adrenalina de lanzarse”, comentó a este medio.

Tras el brillante partido del FBC Melgar por la Sudamericana, el adolescente celebró el doble. Y es que durante los 90 minutos tuvo en sus manos los guantes del portero Carlos Cáceda. Previo al duelo, el deportista le obsequió este implemento al percatarse que el muchacho tenía un emotivo cartel de color rojinegro. “Cáceda, dame tus guantes”, se leía en la cartulina.

En aquel entonces, Cáceda se acercó a las tribunas para lanzarle los guantes al joven fanático. Como era de esperarse, Jossin tomó con sorpresa el acto y las tribunas estallaron con elogios hacia el deportista. “Bien, Cáceda”, manifestaron los asistentes entre aplausos.