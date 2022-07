Agremiación califica de “maltrato” la actitud de Juan Aurich hacia sus futbolistas

Hace algunos días, Juan Aurich fue objeto de cuestionamienos en redes sociales por retirarles el alojamiento a un grupo de futbolistas con los que ya no contaría para su campaña 2022. Los jugadores se quedaron —literalmente— en la calle, pues no se les permitió regresar al hotel donde se alojaban ni siquiera para recoger sus pertenencias.

Frente a esta situación, la Agremiación de Futbolistas Profesionales emitió un comunicado en el que considera como “inaceptable” las medidas tomadas por el club norteño.

“Expresamos nuestro profundo rechazo a los maltratos recibidos por nuestros agremiados en Chiclayo. Si queremos hablar de reestructurar el fútbol peruano, debemos empezar por respetar los acuerdos y brindar las adecuadas condiciones de trabajo para el mejor rendimiento de los profesionales, situación contraria a la que se vivió en el Juan Aurich”, publicó el sindicato vía sus cuentas oficiales de redes sociales.

Comunicado de la Agremiación. Foto: SAFAP

Juan Aurich tomó la decisión de no contar con 14 futbolistas para el Torneo Clausura de la Liga 2; esta situación ha generado problemas al interior del club, pues los jugadores no quieren quedarse sin trabajo. Además, varios de ellos ya no pueden fichar por otro club hasta el próximo año, al haber jugado por el Ciclón en esta temporada.

Hasta ahora, la directiva de Juan Aurich no ha respondido a las llamadas hechas por La República para conocer su descargo. Solo difundió un comunicado en el que anunciaba la salida de los jugadores Diego Chávez y Walter Tapia.

Comunicado de Juan Aurich. Foto: Juan Aurich

Juan Aurich afronta el torneo de ascenso Liga 2; fin de semana último jugó la primera fecha del Torneo Clausura.