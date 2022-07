VER Colombia 3-1 Paraguay EN VIVO vía DirecTV Sports por la Copa América Femenina 2022

Colombia vs. Paraguay EN VIVO se enfrentan en el estadio Pascual Guerrero (Cali) por la fecha 1 del Grupo A en la Copa América Femenina 2022. El encuentro se podrá ver por la señal de DirecTV Sports y DirecTV Sports+ a partir de las 7.00 p. m. (hora colombiana y peruana) y 8.00 p. m. (hora paraguaya), pero también puedes seguir este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y el resultado final en La República Deportes.

Minuto a minuto del Colombia vs. Paraguay 20:29 Minuto 69: se lesiona Linda Caicedo La jugadora de Colombia no continuará en el partido y es retirada en camilla. La reemplaza Diana Ospina. 20:18 Minuto 59: GOOOOOOL DE COLOMBIA Daniela Montoya otra vez llega al área y empuja el balón tras una gran jugada de Linda Caicedo. Colombia 3-1 Paraguay. 20:16 Minuto 56: se salva Paraguay Centro desde el rincón de la esquina que cobrá Colombia y la pelota se pasea por el área chica rumbo al fuera del campo. 20:04 Arranca el segundo tiempo Inicia la segunda parte entre Colombia y Paraguay por la Copa América femenina 2022. Ganan las cafeteras por 2-1. 19:50 Final del primer tiempo Termina la primera mitad del partido. Colombia gana 2-1 a Paraguay en la Copa América femenina 2022. 19:45 Minuto 43: peligrosa llegada de Colombia Linda Caicedo trata de aprovechar un centro al área de Paraguay pero Bobadilla está atenta y toma el balón. 19:35 Minuto 33: GOOOOOL DE COLOMBIA Gran centro de Catalina Usme para que la '9' de Colombia, Mayra Ramírez, conecte de cabeza para anotar el segundo de las cafeteras. 19:29 Minuto 26: GOOOOOLAZOOOO DE PARAGUAY Potente disparo de Martínez. La delantera ejecutó el tiro libre y anotó un golazo imposible de atajar para la arquera colombiana. 1-1. 19:24 Minuto 21: GOOOOOOOL DE COLOMBIA Caicedo sacó un centro al área para que Santos meta un potente cabezazo. La defensa de Paraguay la sacaron en la línea pero Daniela Montoya apareció para tomar el rebote y anotar el 1-0 para Colombia. 19:19 Minuto 17: UFFFF CASI GOL DE COLOMBIA Gran remate de Catalina Usme quien sacó un buen remate al arco pero la buena reacción de Bobadilla impidió el 1-0 de las locales. 19:18 Minuto 15: fuerte falta en favor de Colombia Fuerte falta de la paraguaya Fernández sobre la capitán de Colombia, Daniela Montoya. Tiro libre peligroso en favor de las cafeteras. 19:16 Minuto 14: casi autogol de Paraguay La zaga guaraní trató de rechazar un balón tras un tiro libre. La arquera Bobadilla estuvo atento y salvó a su equipo. 19:15 Minuto 12: jugada preparada de Colombia Tiro libre para Colombia. Linda Caicedo tomó el balón y trató de sacar un remate pero la pelota se va fuera. 19:12 Minuto 9: llegada de Paraguay Bareiro se proyectó por la zona izquierda del campo y mandó un centro que casi entra en el arco. Tiro de esquina para la visita. 19:02 Arranca el partido de la Copa América femenina 2022 Ya se enfrentan en el estadio Pascual Guerrero el Colombia vs. Paraguay de la Copa América femenina 2022.

Colombia vs. Paraguay: alineaciones confirmadas

Colombia:

Paraguay:

Colombia vs. Paraguay: ficha del partido

Partido Colombia vs. Paraguay ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 9 de julio ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Colombia y Perú), 8.00 p. m. (Paraguay) ¿Dónde? Estado Pascual Guerrero ¿En qué canal? DirecTV Sports, DirecTV Sports+

¿A qué hora juegan Colombia vs. Paraguay?

Colombia: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (sábado 9).

¿Qué canal transmite Colombia vs. Paraguay?

Argentina: DirecTV Sports+

Bolivia: DirecTV Sports+

Chile: DirecTV Sports+

Colombia: DirecTV Sports, Win Sports+

Ecuador: DirecTV Sports+

México: Sky Sports

Paraguay: DirecTV Sports+

Perú: DirecTV Sports+

Uruguay: DirecTV Sports+

Venezuela: DirecTV Sports+

Estados Unidos: FS1, ViX.

¿Cómo ver Colombia vs. Paraguay por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Colombia vs. Paraguay por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. Si no tienes acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Colombia vs. Paraguay

Colombia 0-0 Paraguay | 28.07.19

Colombia 5-1 Paraguay | 08.04.18

Paraguay 0-3 Colombia | 05.11.10.

¿Dónde juegan Colombia vs. Paraguay?

El escenario de este compromiso será el estadio Pascual Guerrero, ubicado en la ciudad de Cali. El recinto tiene capacidad para albergar a más de 46.000 espectadores.