Sporting Cristal: Diego Buonanotte y el fatídico accidente que casi termina con su vida

Sporting Cristal anunció a Diego Buonanotte como su flamante refuerzo de cara al Torneo Clausura 2022. El futbolista argentino por fin llegó al Perú luego de ser tentado, en más de una vez, por diversos clubes peruanos. El ‘enano’ debutó con la casaquilla de River Plate y era considerado como una de las jóvenes promesas en ese entonces; sin embargo, un fatídico accidente en su vida complicó su carrera futbolística.

Transcurría las fechas navideñas del 2009 en Argentina, cuando Diego Buonanotte y un grupo de amigos regresaban a Teodelina, una ciudad ubicada en Santa Fe, luego de las celebraciones por Nochebuena que habían compartido con familiares en Buenos Aires.

En aquel regreso a casa, el exjugador de la Católica de Chile conducía un Peugeot de color negro donde iban tres amigos de la infancia. El clima empezó a jugar en contra para los jóvenes y, en un punto, el mediocampista argentino perdió el control del coche e impactó contra un árbol. Tras el choque, sus tres acompañantes fallecieron.

El ex Málaga de España fue el único sobreviviente del accidente con una fractura en el húmero derecho, en la clavícula derecha y una contusión en el pulmón derecho. Cabe mencionar que la investigación determinó que Buonanotte resultó sobreseído y no tuvo responsabilidad del hecho.

“Yo me hago responsable porque yo era el que manejaba. Yo vi esa noche que empezaba a llover cada vez más fuerte y dije ‘vámonos porque ya es muy tarde’. Y a lo mejor decía ‘bueno nos quedamos’. Son muchísimas cosas que yo me hago responsable”, confesó durante una entrevista a TyC Sports.

No obstante, desde aquel suceso el jugador no volvió a ser el mismo y tuvo que llevar terapia psicológica durante mucho tiempo. “Yo sé que desde ese momento mi vida cambió, mi cabeza, mi forma de pensar, mis actitudes son diferentes. Es un cambio muy grande que tuve. Mi vida cambió en todo aspecto. En todo lo que haga va a estar presente esa noche, ese momento. Es lo que me tocó y tengo que llevar esa vida como pueda”, contó

Desde aquel fatídico accidente, Buonanotte no brilló como en sus inicios en River Plate y estuvo deambulando por diferentes equipos como Málaga, Granada, Pachuca, Quilmes y AEK Atenas. Hasta que en el 2016 encontró el club donde fue feliz durante casi seis años y se convirtió en ídolo: Universidad Católica de Chile.