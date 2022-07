¿Se queda en Perú? Prensa argentina descarta a Ricardo Gareca como posible técnico de Boca Juniors

El martes 5 de julio, Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores y, al día siguiente, Sebastián Battaglia dejó de ser el entrenador. Inmediatamente se vocearon algunos nombres de su posible reemplazante, entre los que figuraba Ricardo Gareca, quien hasta el momento no ha decidido su continuidad en la selección peruana. Sin embargo, durante la tarde de este jueves, desde Argentina han informado que el ‘Tigre’ ya no figura como posible DT de Boca.

Durante el programa “ESPN F90″, el periodista Diego Monroig informó a Sebastián ‘Pollo’ Vignolo y a los demás panelistas que, si bien aún no hay un consenso por elegir al nuevo entrenador, el nombre de Ricardo Gareca y el de Gabriel Heinze están descartados para ponerse el buzo de Boca Juniors.

“Descarto totalmente de plano a Ricardo Gareca y Gabriel Heinze como posibles técnicos de Boca (…). A Gareca, porque no lo tienen en carpeta y no apuntan en esa dirección”, declaró el comunicador en el programa en vivo.

Escucha las declaraciones sobre Ricardo Gareca y Boca Juniors

En esta misma línea, Diego Monroig precisó que la dirigencia de Boca Juniors estaría apuntando a un entrenador del torneo local.

“No tienen el nombre definido. La información que me dan es que no nos vayamos tan lejos, ya que seguramente el elegido será cercano y esté en el terreno doméstico (…). Tener pasado en el club es un plus, pero no una condición”, concluyó.

¿Ricardo Gareca se quedará en la selección peruana?