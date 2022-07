¡Junto a un campeón de Europa! El club de la MLS que buscaría fichar a Yoshimar Yotún

Atractivo destino. Luego de finalizar el Torneo Apertura de la Liga 1, Yoshimar Yotún dejó de pertenecer a Sporting Cristal y se encuentra en búsqueda de un nuevo club para afrontar lo que resta de la temporada. Pese a la incertidumbre sobre su futuro, en las últimas horas, varios clubes de la MLS habrían mostrado interés en el volante de la selección peruana.

Según reveló el periodista Alonso Inca, el principal candidato para quedarse con los servicios del exmediocampista rimense es Los Ángeles Galaxy. La institución que tiene en sus filas a ‘Chicharito’ Hernández —campeón de la Europa League en el 2020— buscaría reforzarse con un futbolista de experiencia ante las recientes incorporaciones de Los Ángeles FC (Gareth Bale y Giorgio Chiellini).

“Hay interés del Los Ángeles Galaxy, pero no como jugador franquicia. Esperemos que se llegue a un acuerdo porque a Yotún le gustaría volver a la MLS”, manifestó el comunicador en sus redes sociales.

Interés de LA Galaxy en Yoshimar Yotún. Foto: captura Twitter/El Inca

Sin embargo, este no sería el único equipo presente en la puja por ‘Yoshi’. “Hay más clubes interesados en Yotún, lo malo que uno ya no tiene espacio para jugador franquicia y el otro no puede gastar mucho dinero”, agregó.

Cabe resaltar que el deportista de 32 años ya conoce el balompié estadounidense. Entre el 2017 y 2018 disputó 32 partidos y anotó cinco goles con la camiseta del Orlando City —actual escuadra del portero Pedro Gallese—.