Laporta sueña con Lewandowski: “Hemos hecho una oferta al Bayern y esperamos la respuesta”

Una nueva etapa está por iniciar en el FC Barcelona. Tras la salida de Lionel Messi y un mal año posterior, la directiva blaugrana irá por todo en el mercado europeo para reforzar al plantel de Xavi de la mejor manera. Con Kessié y Christensen ya vestidos de azulgranas, Joan Laporta prepara el fichaje ‘bomba’ de la temporada con Robert Lewandowski.

“Le hicimos una oferta al Bayern para fichar a Lewandowski y estamos esperando su respuesta, espero que su respuesta sea positiva. Quiero agradecer aquí en público al jugador por lo que está haciendo para unirse a nosotros”, indicó el presidente del club catalán en conferencia de prensa.

Asimismo, el dirigente español comentó que el trabajo financiero está siendo importante y que pronto podrían tener más novedades. “Hemos hecho parte del trabajo y falta una palanca. Ahí empieza todo, las negociaciones y ejecución de operaciones que tenemos están más que apalabradas ”, manifestó.

Robert Lewandowski podría cambiar de club tras 8 temporadas en el Bayern. Foto: EFE

PUEDES VER: Cambió de opinión Tobar: Conmebol publicó audios del VAR tras la polémica en el gol de River

¿Cristiano Ronaldo vuelve a España?

Al igual que en la presentación de Kessié, Laporta fue consultado nuevamente por Cristiano Ronaldo. Si bien no se refirió directamente a él, mencionó que muchos jugadores desean llegar al Barcelona.

“Tenemos la suerte de que la mayoría quieren venir al Barza. Cuando hay una posibilidad, todos lo valoran, se ilusionan y se lo piensan. Al menos la gran mayoría. Es lo que hemos percibido. Por nuestra historia, es un club muy atractivo para los grandes jugadores. No hablo de ningún jugador en concreto. Seguimos siendo un club muy atractivo, aunque ahora tengamos un hándicap temporal”, finalizo.

Andreas Christensen, segundo fichaje del Barza

El defensa danés Andreas Christensen fue presentado este jueves 7 como el segundo refuerzo de la temporada del equipo azulgrana. El exjugador del Chelsea se mostró contento con su llegada y consideró que se adaptará fácilmente al plantel.

“Xavi no me ha pedido nada especial. Estoy aquí por el jugador en el que me he convertido y la persona que soy. Encajo bien en el estilo del Barça, y por eso estoy aquí ”, dijo.