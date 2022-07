¿A qué hora juegan U. Católica vs. Sao Paulo EN VIVO por la Copa Sudamericana?

U. Católica vs. Sao Paulo EN VIVO se miden en el estadio Morumbí, por la vuelta de octavos de final en la Copa Sudamericana 2022. El duelo arranca a las 7.30 p. m. (hora de Perú), 8.30 p. m. (hora de Chile) y 9.30 p. m. (hora de Brasil), con transmisión de DirecTV Sports y DirecTV Sports+. Si quieres seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes y conoce las alineaciones confirmadas, así como el marcador actualizado.

U. Católica vs. Sao Paulo: ficha del partido

Partido U. Católica vs. Sao Paulo ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 7 de julio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 8.30 p. m. (Chile) 9.30 p. m. (Brasil) ¿Dónde? Estadio Morumbí ¿En qué canal? DirecTV Sports, DirecTV Sports+

¿A qué hora juegan U. Católica vs. Sao Paulo?

En Brasil y Chile, el partido U. Católica vs. Sao Paulo empezará a las 9.30 p. m. y 8.30 p. m., respectivamente (7.30 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Chile: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 8).

U. Católica de Chile va por el milagro frente a Sao Paulo en Brasil. El equipo cruzado intentará darle vuelta a la serie por los octavos de final de la Copa Sudamericana en su vista al estadio Morumbí, donde chocará con el cuadro tricolor por el pase a cuartos.

Por la ida en San Carlos de Apoquindo, el elenco paulista se impuso 4-2 y llega con ventaja a la revancha. En la Cato, el volante argentino Diego Buonanotte será baja tras su desvinculación para firmar por Sporting Cristal.

¿Qué canal transmite U. Católica vs. Sao Paulo?

En Chile, el duelo U. Católica vs. Sao Paulo irá por la señal de DirecTV Sports. En otros países de Sudamérica, se podrá ver vía DirecTV Sports+.

Argentina: DirecTV Sports+

Bolivia: Tigo Sports 2

Brasil: Conmebol TV

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports+

Ecuador: DirecTV Sports+

Paraguay: Tigo Sports+

Perú: DirecTV Sports+

Uruguay: DirecTV Sports+

Venezuela: DirecTV Sports+

Estados Unidos: Bein Sports.

¿Dónde ver U. Católica vs. Sao Paulo por internet?

Para que no te pierdas a transmisión de U. Católica vs. Sao Paulo por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye el canal DirecTV Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de U. Católica vs. Sao Paulo

U. Católica 2-4 Sao Paulo | 30.06.22

U. Católica 3-4 Sao Paulo | 23.10.12

Sao Paulo 1-1 U. Católica | 26.09.13

Sao Paulo 0-0 U. Católica | 28.11.12

U. Católica 1-1 Sao Paulo | 22.11.12.

Alineaciones probables de U. Católica vs. Sao Paulo

U. Católica: Sebastián Pérez; Raimundo Rebolledo, Daniel González, Branco Ampuero, Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, Marcelino Núñez y Felipe Gutiérrez; José Pedro Fuenzalida, Fernando Zampedri y Cristián Cuevas.

Sao Paulo: Diego Costa, Miranda (Luizao) y Leo; Rafinha, Patrick, Gabriel Neves, Igor Gomes y Reinaldo; Eder y Luciano.

Estadio de U. Católica vs. Sao Paulo

El escenario de este compromiso será el estadio Morumbí, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Sao Paulo con capacidad para albergar a más de 67.000 espectadores.