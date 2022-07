[EN VIVO] Olimpia vs. Atlético Goianiense: ¿a qué hora juegan el partido por la Copa Sudamericana?

Olimpia vs. Atlético Goianiense EN VIVO se juega este jueves 7 de julio a las 7.30 p. m. (hora peruana), por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se realizará en el Estado de Goiás (Serra Dourada) y será transmitido por ESPN y Star Plus. En caso no puedas acceder, La República Deportes contará con una cobertura ONLINE del minuto a minuto, alineaciones y goles.

Olimpia vs. Atlético Goianiense: ficha del partido

Partido Olimpia vs. Atlético Goianiense Fecha Jueves 7 de julio Hora 7.30 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Estado de Goiás (Serra Dourada).

¿A qué hora juegan Olimpia vs. Atlético Goianense?

Olimpia vs. Atlético Goianense se verán las caras por la Copa Sudamericana en las instalaciones del Estado de Goiás (Serra Dourada) desde las 7.30 p. m. Consulta el horario según tu zona geográfica:

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Olimpia vs. Atlético Goianense EN VIVO?

El partido Olimpia vs. Atlético Goianense EN VIVO, que se jugará este jueves 7 de julio por la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN 2 y Star Plus.

¿Cómo ver ESPN 2 en Sudamérica?

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital).

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo).

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV).

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV).

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV).

Paraguay: canal 104 (Tigo).

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV).

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV).

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Dónde seguir ONLINE GRATIS el partido de Olimpia vs. Atlético Goianense?

Si quieres seguir en internet el Olimpia vs. Atlético Goianense, La República Deportes realizará una transmisión con el minuto a minuto y todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de los tantos al finalizar el encuentro.

Olimpia vs. Atlético Goianiense: últimos partidos

Olimpia vs. Atlético Goianiense: posibles alineaciones

Olimpia: Olveira; Silva, Alcaraz, Salazar, Gonzalez; Recalde, Torres, Camacho; Candia, Paredes, Villareal.

Atlético Goianiense: Ronaldo; Henrique, Ramon, Edson, Hayner; Edson, Freitas; Fernando, Jorginho, Airton; Churin.

¿Dónde jugarán Olimpia vs. Atlético Goianiense?

Olimpia vs. Atlético Goianiense jugarán en el Estado de Goiás (Serra Dourada), ubicado en la ciudad de Goiania, Brasil. El recinto fue inaugurado el 9 de marzo de 1975 y tiene capacidad para 42.049 espectadores.

