VER Novak Djokovic vs. Cameron Norrie: ¿a qué hora y en qué canal ver semifinal de Wimbledon 2022?

MIRA AQUÍ EN VIVO Novak Djokovic vs. Cameron Norrie | Ambos tenistas se enfrentarán por la semifinal del Wimbledon 2022 este viernes 8 de julio. El duelo iniciará a las 8.45 a. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este choque y todos los eventos de hoy en la web de La República Deportes.

Novak Djokovic vs. Cameron Norrie: previa e historial

Novak Djokovic viene de eliminar en los cuartos de final al italiano Jannik Sinner. El ex número uno del ATP no la tuvo nada fácil, ya que cayó los dos primeros sets por 7-5 y 6-2; sin embargo, logro reponerse de gran manera y le dio vuelta a la partida al ganar los últimos tres (3-6, 2-6 y 2-6).

Por su parte, Cameron Norrie llegó a esta instancia tras dejar en el camino al belga David Goffin. El británico, nacido en Sudáfrica de madre galesa y padre escocés, ganó los cuartos de final por un marcador de 6-3, 5-7, 6-2, 3-6 y 5-7.

Novak Djokovic y Cameron Norrie solo se han enfrentado una vez. Este duelo ocurrió en el ATP Finals 2021. La victoria fue para el serbio por 6-2 y 6-1.

Novak Djokovic vs. Cameron Norrie: ficha del encuentro

Partida Novak Djokovic vs. Cameron Norrie ¿Cuándo juegan? Viernes 8 de julio ¿A qué hora? 8.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Cancha Central de Wimbledon ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Novak Djokovic vs. Cameron Norrie EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Novak Djokovic vs. Cameron Norrie EN VIVO empezará a partir de las 8.45 a. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 8.45 a. m.

Colombia: 8.45 a. m.

Ecuador: 8.45 a. m.

Estados Unidos: 9.45 a. m. (Miami, Nueva York)

Venezuela: 9.45 a. m.

Bolivia: 9.45 a. m.

Paraguay: 9.45 a. m.

Chile: 9.45 a. m.

Argentina: 10.45 a. m.

Uruguay: 10.45 a. m.

Brasil: 10.45 a. m.

¿En qué canal ver Novak Djokovic vs. Cameron Norrie EN VIVO?

El encuentro de Novak Djokovic vs. Cameron Norrie EN VIVO por las semifinales del Wimbledon 2022 será transmitido por la señal de ESPN en el continente sudamericano. Asimismo, el encuentro de tenis estará en la plataforma streaming de Star Plus.

¿Cómo ver Novak Djokovic vs. Cameron Norrie EN VIVO vía ESPN?

¿Cómo ver Novak Djokovic vs. Cameron Norrie ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Novak Djokovic vs. Cameron Norrie por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.