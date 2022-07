¿Salida anunciada? Cristiano Ronaldo no empezaría la pretemporada con el Manchester United

Contrario al resto de sus compañeros en el Manchester United, el delantero portugués Cristiano Ronaldo no viajaría este viernes hacia Bangkok para iniciar la pretemporada con el club inglés. Así lo dio a conocer el periodista italiano Fabrizio Romano, quien sostuvo que el equipo le dará a ‘CR7′ más tiempo para solucionar asuntos familiares.

Esta nueva información aviva los rumores de la posible salida del jugador para la próxima campaña. En las últimas semanas, la prensa europea especuló con un supuesto deseo del futbolista por dejar el elenco de Old Trafford, que no pudo clasificar a la Champions League tras una irregular temporada en la liga inglesa.

Pese a todo, la intención del ‘Comandante’ de cambiar de aires no encontraría mayor oposición en los directivos de los diablos rojos. Según el diario británico The Sun, los dirigentes están dispuestos a escuchar ofertas por el luso, al cual ficharon a mediados de 2021 a cambio de 15 millones de euros hasta junio de 2023.

Cristiano buscaría su salida para fichar por otro club. Foto: @FabrizioRomano/Twitter

Entre los cuadros que pretenden a Ronaldo figuran Bayern Múnich, Chelsea, Nápoles y Sporting de Portugal. De ellos, el que más chances tendría sería el elenco londinense, cuyo nuevo propietario buscaría la contratación del goleador como el primer gran movimiento de su gestión.

¿Cristiano Ronaldo interesa a FC Barcelona?

En las últimas horas, el diario As alertó acerca de una reunión entre Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y Jorge Mendes, agente de Cristiano. Aunque no confirmó que el atacante le haya sido ofrecido, el mandamás blaugrana sostuvo que no podía descartar ninguna posibilidad.

“No puedo descartar a nadie, eso no aporta nada a nuestros intereses. No concretaré lo que me ofreció Mendes. Siempre es interesante hablar con él porque te sitúa en cómo está el mercado”, refirió el titular del Barça a la prensa española.