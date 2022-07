Renato Tapia reveló que FIFA impuso un detalle que los perjudicó en los penales: “Yo me peleé”

A más de tres semanas desde la eliminación de la selección peruana del Mundial Qatar 2022 a manos de Australia, la herida aún no cierra, porque viene a la mente la tanda de penales y queda la sensación de que se pudo hacer algo más. En ese sentido, Renato Tapia contó lo que sucedió al momento de que el árbitro realizó el sorteo para ejecutar la pena máxima.

El mediocampista del Celta de Vigo fue uno de los responsables de patear y mandó el esférico a guardar con un tiro cruzado. Sin embargo, dos de sus compañeros no corrieron con la misma suerte: Luis Advíncula estrelló su remate en el parante derecho y el tiro de Alex Valera fue bloqueado por el guardameta australiano Andrew Redmayne.

Un hecho que nadie sabía fue lo que sucedió en la previa a la tanda de penales, cuando el árbitro hizo el sorteo para conocer quién pateaba primero. Renato Tapia mencionó que la FIFA tuvo que ver en la zona de lanzamiento. “En el fútbol hay pequeños detalles que marcan todo lo que es el fútbol y es que pateamos en el arco donde estaban los australianos, que lo había marcado FIFA (en teoría) y era por un tema de televisión. Yo me peleé, pero son pequeños detalles que marcan porque nos vamos al arco donde está toda la hinchada peruana, pero (al final) donde pateamos había 1.000 australianos, a lo mucho. Eso me molestó mucho, ya que cuando fui a reclamar al árbitro me dijo que eso lo había mandado FIFA y ellos no podían hacer nada”, indicó en el programa “La lengua”, de Jesús Alzamora.

Finalmente, hizo una similitud de lo que pasaría si eso sucede en un clásico del fútbol peruano. “Es como que esté jugando ‘U’ vs. Alianza Lima y dicen que porque las cámaras están allá los penales se van a patear a norte o a sur. Ves a la gente ahí y algo te provoca en las piernas o en tu pensamiento. Son detalles que marcan”, puntualizó.

¿Cuándo empezarán las próximas eliminatorias?

El proceso clasificatorio con miras a la Copa del Mundo 2026 empezaría en marzo de 2023 y se disputaría hasta 2025. La Conmebol todavía no confirmó la programación completa, pero el periodista de DirecTV Sports Juan José Buscalia lanzó esa fecha tentativa.

¿Cuándo volverá a jugar la selección peruana?

Luego de no poder clasificar a la Copa del Mundo, la selección peruana deberá voltear la página y pensar en las próximas eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, previo a estos cotejos, la Bicolor afrontará algunos partidos amistosos en fecha FIFA. Uno de los rivales ya confirmados es México. Si bien no se tiene fecha y lugar del choque, este se disputará en el mes de setiembre, por lo que sería el encuentro próximo de la Bicolor.