Liberman explota contra el VAR tras la eliminación de River Plate de la Copa Libertadores

River Plate se fue eliminado de la Copa Libertadores 2022 tras empatar sin goles ante Vélez y caer 1-0 en el global. Esto generó un fuerte impacto en la afición del Millonario por una polémica ocurrida tras el gol de Matías Suárez, quien presuntamente habría recurrido a la mano para anotar. Ante esto, el árbitro Roberto Tovar consultó al VAR y decidió invalidar el tanto.

Esto no fue ajeno para el conocido periodista Martín Liberman, quien utilizó sus redes sociales para arremeter contra el sistema de videoarbitraje e incluso propuso juntar firmar para que se elimine esto.

“¡Juntemos firmas para que el VAR deje de existir! O se use solo para saber si entró o no la pelota. Van a matar el fútbol. ¡El problema no es la máquina! El problema son los humanos que la manejan” , dijo en su cuenta de Twitter.

Publicación de Martín Liberman. Foto: Twitter

River Plate eliminado de la Copa Libertadores

A pesar de que los de Marcelo Gallardo dominaron gran parte del encuentro, no lograron concretar sus situaciones de cara al arco y se quedaron fuera del certamen continental en los octavos de final. De esta manera, el Millonario suma una temporada más sin conseguir el trofeo continental. La última vez que lo levantaron fue en 2018.

¿Qué equipos avanzaron a cuartos de final?

Tras la jornada de hoy, Athletico Paranaense, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Vélez y Talleres lograron avanzar hasta los cuartos de final del torneo. Falta definir la entre Fortaleza y Estudiantes La Plata, que se enfrentan este 7 de julio.

Roberto Tovar anula gol de Matías Suárez