Con 37 años, pero aún en un alto nivel, Cristiano Ronaldo quiere seguir protagonizando el fútbol europeo y ganar una nueva Champions League. En el Manchester United, el delantero portugués no podrá competir en el máximo torneo continental, ya que los Diablos Rojos quedaron en el sexto lugar y clasificaron a la Europa League, una situación que no estaría entre las ambiciones de ‘CR7′.

En las últimas horas, la prensa española reportó una reunión entre Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y Jorge Mendes, representante del ‘Bicho’. Este encuentro generó muchos rumores sobre una posible contratación del lusitano por el cuadro azulgrana, algo que no descartó el dirigente del club catalán durante la presentación de Franck Kessié .

“Es cierto que cené con él, pero no puedo descartar a nadie, eso no aporta nada a nuestros intereses. No concretaré lo que me ofreció Mendes, siempre es interesante hablar con él porque te sitúa en cómo está el mercado”, comentó Laporta en conferencia de prensa.

Cristiano Ronaldo anotó 24 goles en la temporada 2021-2022 con Manchester United. Foto: AFP

Asimismo, el directivo español indicó que aún quedan fichajes por confirmar y que este año serán protagonistas. “No tenemos prisa, aunque sabemos que no nos podemos retrasar mucho porque podríamos no llegar a tiempo con los jugadores apalabrados, no venderemos si no estamos obligados. Vamos a competir por todas las competiciones y tendremos un equipo más competitivo ”, finalizó.

Cristiano no se presenta en la pretemporada

El jugador portugués no se ha presentado en Manchester para la pretemporada. Según Fabrizio Romano, el exdelantero del Real Madrid reportó al club problemas familiares, pero, al parecer, estaría buscando tiempo para encontrar otro equipo.