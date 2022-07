FBC Melgar vs. Deportivo Cali: aparecen publicaciones sobre reventa de entradas para el duelo

Las entradas físicas y virtuales del crucial partido FBC Melgar vs. Deportivo Cali se agotaron hace varios días. Tras ello, han aparecido varias publicaciones en Facebook en las que se venden tickets para el encuentro deportivo de este miércoles. Se ha reportado que los boletos se ofertan a costos elevados, que incluso triplican su valor original.

Como se recuerda, el último lunes se registró inconvenientes en los exteriores del club FBC Melgar. Se pegaron avisos en la puerta de la institución deportiva para informar que ya no había entradas disponibles en las zonas sur, occidente y oriente pese a que no realizó la venta de forma presencial. Días atrás, la entidad comunicó sobre la venta física para dichas localidades; no obstante, al parecer, la mayoría de usuarios hizo la compra vía online.

Tras ello, varios hinchas se quedaron a la expectativa. Ante esto, algunas personas inescrupulosas estarían vendiendo los tickets mediante redes sociales. En ese sentido, existe el riesgo de que los compradores puedan ser víctimas de estafa, ya que las entradas virtuales se emiten a nombre de una persona.

Según comprobó La República, la entrada para oriente se vende hasta en S/ 150 y su precio original era S/ 45. En tanto, la entrada para norte se vende hasta en S/ 65 y su precio normal es de S/ 25.

La misma situación se vive en los exteriores de la UNSA. Por ejemplo, la entrada a sur se vende a S/ 60 (precio original es S/ 25), zona occidente a S/150 (precio original S/ 95) y oriente a S/ 120.