Con la clasificación de Rafael Nadal: conoce las llaves de semifinales de Wimbledon 2022

El Grand Slam Wimbledon 2022 tuvo grandes partidos en esta última semana y tras la reciente victoria de Rafael Nadal, ya se conoce a todos los clasificados para las semifinales de la competencia de tenis.

El último deportista en entrar a esta instancia fue justamente el español, que tuvo como rival al estadounidense Taylor Fritz, a quien terminó por derrotar en un partido que duró más de cuatro horas y que se definió en un tie-break durante el quinto set.

El número 4 del mundo no es el único rostro conocido que estará en las semifinales de Wimbledon. También, estará Novak Djokovic. El serbio tiene como objetivo llegar a la final del torneo que se viene realizando en Inglaterra.

Llaves de los cuartos de final de Wimbledon 2022

Individual masculina:

Novak Djokovic vs. Cameron Norrie

Nick Kyrgios vs. Rafael Nadal.

Individual femenina:

Elena Rybakina vs. Simona Halep

Ons Jabeur vs. Tatjana Maria.

¿Cuándo juegan Rafael Nadal y Novak Djokovic en las semifinales de Wimbledon 2022?

Los partidos de Rafael Nadal y Novak Djokovic por las semifinales de Wimbledon 2022 serán este viernes 8 de julio a las 7.30 a. m. (hora de Perú).

¿Dónde ver EN VIVO Wimbledon 2022?

Para ver el torneo Grand Slam Wimbledon 2022, debes sintonizar el canal ESPN 2, o también, el servicio streaming de Star Plus.

Wimbledon 2022: ¿qué canal es ESPN 2?

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Wimbledon 2022 ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de Wimbledon 2022 por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.