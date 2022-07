[EN VIVO] VER partido Flamengo 2-0 Tolima HOY por la Copa Libertadores 2022

MIRA AQUÍ EN VIVO Flamengo vs. Tolima | Ambos equipos se enfrentarán por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 HOY, 6 de julio. El duelo iniciará a las 7.30 p. m. (hora peruana y colombiana) y 9.30 p. m. (hora brasileña), y contará con la transmisión de ESPN 2 y Star Plus. Además podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Flamengo vs. Tolima (1-0) - Pedro (5′)

Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz, Leo Pereira, Filipe Luis, Joao Gomes, Thiago Maia, Eberton Ribeiro, De Arrascaeta, Pedro, Gabigol.

Tolima: Cuesta, Hernández, Moya, Quiñones, Marulanda, Ureña, Rovira, Lucumí, Miranda, Cataño, Rangel.

Copa Libertadores 2022 - vuelta de octavos de final Flamengo vs. Tolima ¿Cuándo juegan? HOY, 6 de julio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana y colombiana) y 9.30 p. m. (hora brasileña) ¿Dónde? Estadio Maracaná ¿En qué canal ver? ESPN 2 y Star Plus

El encuentro entre Flamengo vs. Tolima se disputará a las 7.30 p. m. (hora peruana y colombiana) y 9.30 p. m. (hora brasileña).

El encuentro entre Flamengo vs. Tolima se transmitirá a través de ESPN 2 y Star Plus. El ‘Mengao’ parte con ventaja para acceder a cuartos de final.

Para que no te pierdas la transmisión del Flamengo vs. Tolima por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

El encuentro entre Flamengo vs. Tolima se disputará en el Estadio de Maracaná, formalmente Estadio Jornalista Mário Filho, es un estadio de fútbol ubicado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Su dirección es Rua Professor Eurico Rabelo, s/nº, portão 18, Maracanã. Es el estadio más grande de Brasil y fue el más grande del mundo durante mucho tiempo.

