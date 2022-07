Emelec vs. Atlético Mineiro: ¿dónde y cómo ver el partido de vuelta EN VIVO ONLINE?

¡Llave abierta! Emelec vs. Atlético Mineiro EN VIVO juegan este martes 5 de julio por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. Solo pasará de ronda el vencedor de este duelo a disputarse en el Mineirao desde las 5.15 p. m. (hora peruana y ecuatoriana), con transmisión de ESPN y Star Plus, además de la mayor cobertura ONLINE en La República Deportes.

El encuentro anterior, jugado en el George Capwell, terminó 1-1. Esta vez, con la desaparición del gol de visitante, cualquier victoria otorgará el boleto, mientras que un empate de cualquier tipo obligará a una tanda de penales. El Bombillo no la tendrá fácil ante un conjunto brasileño que lleva una racha invicta de siete partidos.

¿A qué hora juegan Emelec vs. Atlético Mineiro?

El encuentro de vuelta Emelec vs. Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores inicia a las siguientes horas, según tu país:

Perú: 5.15 p. m.

5.15 p. m. Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

5.15 p. m. Venezuela: 6.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

7.15 p. m. Estados Unidos: 6.15 p. m. (Miami, Nueva York)

España: 12.15 a. m. (miércoles 6).

El partido de ida entre Emelec vs. Atlético Mineiro acabó 1-1. Foto: AFP

¿Qué canal transmite el partido Emelec vs. Atlético Mineiro?

Podrás ver el partido Emelec vs. Atlético Mineiro EN VIVO a través de los siguientes canales, según tu ubicación:

Perú: ESPN, Star +

ESPN, Star + Colombia: ESPN, Star +

Ecuador: ESPN, Star +

ESPN, Star + Venezuela: ESPN, Star +

Bolivia: ESPN, Star +

Paraguay: ESPN, Star +

Chile: Fox Sports 1, Star +

Argentina: Fox Sports, Star +

Uruguay: ESPN, Star +

Brasil: ESPN, Star +, GUIGO, NOW NET y Claro

Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, beIN Sports CONNECT

España: DAZN.

¿Dónde ver Emelec vs. Atlético Mineiro EN VIVO ONLINE GRATIS?

Este compromiso de la Copa Libertadores estará disponible en streaming a través de la plataforma Star Plus. Si no tienes acceso a ella, recuerda que puedes seguir todas las acciones del Emelec vs. Atlético Mineiro EN VIVO ONLINE GRATIS por La República Deportes.

Hulk es la figura excluyente del Atlético Mineiro. Foto: AFP

¿Cómo ver Emelec vs. Atlético Mineiro en Tarjeta roja?

Para ver el partido Emelec vs. Atlético Mineiro EN VIVO por Tarjeta roja, sigue estos pasos:

Accede a la página web: www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de partidos busca Emelec vs. Atlético Mineiro

Haz clic y cierra la publicidad

Finalmente, disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta roja por internet gratis?

Puedes ver Tarjeta roja gratis por internet al ingresar a la dirección www.tarjetarojatvonline.sx desde Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, u otro navegador de tu preferencia. Recomendamos contar con una buena conexión a internet para evitar los cortes de transmisión.

Alineación posible de Emelec vs. Atlético Mineiro