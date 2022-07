¿Qué es de la vida de Alexei Ríos, el peruano que “se hizo el difícil” para jugar por la Bicolor?

Durante los inicios de Ricardo Gareca como entrenador de la selección peruana, sonaron distintos nombres que podían ser llamados por el ‘Tigre’ para disputar las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Uno de estos era el de Alexei Ríos, quien, en aquel momento, se desempeñaba como lateral en el BATE Borisov de la primera división de Bielorrusia.

Ríos cuenta con la nacionalidad peruana por parte de su padre, por lo que, al igual que en el caso de Gianluca Lapadula, podía ser llamado para jugar por la Blanquirroja. Sin embargo, su nombre solo quedó en el recuerdo de los hinchas, pues, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), en aquel entonces, comentó que su convocatoria no se dio porque “se hizo el difícil”.

“ A Ríos se le intentó comunicar y siempre se hizo el difícil, al igual que Gianluca Lapadula. Es claro que ellos no se sienten peruanos y no quieren jugar acá. De igual forma seguimos a los demás”, dijo el exfutbolista para Movistar Deportes.

¿Qué fue de Alexei Ríos tras no ser llamado por Perú?

Tras lo dicho por Oblitas, Ríos se defendió en sus redes sociales con un picante mensaje. “¿Qué no me siento de Perú? (Risas)”, publicó en su cuenta personal de Facebook. Posterior a este episodio, lamentó en distintas ocasiones su no convocatoria y, en octubre de 2016, fue llamado por la selección de Bielorrusia, donde le anotó un gol a los Países Bajos por las clasificatorias europeas, lo que significó su debut con el combinado europeo.

Respuesta de Ríos a Oblitas. Foto: Facebook de Alexei Ríos

¿Qué es de la vida de Alexei Ríos actualmente?