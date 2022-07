Colo Colo vs. Internacional EN VIVO ONLINE: ¿dónde ver el juego de Copa Sudamericana?

Colo Colo vs. Internacional EN VIVO ONLINE se miden por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022. El Cacique, que se impuso 2-0 en la ida, intentará sellar la clasificación en su visita a Porto Alegre a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora chilena), con transmisión de ESPN, Star Plus y Roja Directa. Sigue la mejor cobertura del evento en La República Deportes.

Inter tendrá la difícil misión de vencer por tres goles o más para clasificar sin pasar por los penales; sin embargo, estará con la ventaja de jugar como local ante unos 40.000 hinchas. Del otro lado, el Colo Colo, de Gabriel Costa, presenta la ventaja y una racha de cinco partidos sin perder; no obstante, afronta la baja del volante César Fuentes. El vencedor tendrá como rival a quien gane la llave Melgar vs. Deportivo Cali.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Internacional?

Estos son los horarios de inicio del encuentro Colo Colo vs. Internacional en cada país:

Perú: 7.30 p. m.

7.30 p. m. Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

8.30 p. m. Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

9.30 p. m. Estados Unidos: 8.30 p. m. (Nueva York, Miami)

España: 2.30 a. m. (miércoles 6).

En la ida jugada en Santiago, Colo Colo se impuso 2-0. Foto: AFP

¿Qué canal transmite el partido Colo Colo vs. Internacional?

Los siguientes canales transmiten el partido Colo Colo vs. Internacional EN VIVO en los países señalados:

Perú: ESPN 2, Star +

ESPN 2, Star + Colombia: ESPN 2, Star +

Ecuador: ESPN 2, Star +

Venezuela: ESPN 2, Star +

Bolivia: ESPN 2, Star +

Paraguay: ESPN 2, Star +

Chile: ESPN, Star +

ESPN, Star + Argentina: ESPN, Star +

Uruguay: ESPN 2, Star +

Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT

España: DAZN.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Internacional EN VIVO ONLINE GRATIS?

Este encuentro de los octavos de final de la Copa Sudamericana estará disponible en el streaming vía Star Plus. No obstante, si no cuentas con esta opción, podrás vivir todas las emociones y goles del Colo Colo vs. Internacional EN VIVO ONLINE GRATIS a través de La República Deportes.

Colo Colo viene de empatar 1-1 con Everton por el torneo chileno y suma 5 partidos sin perder. Foto: Colo Colo

¿Cómo ver Colo Colo vs. Internacional en Roja directa?

Sigue estos pasos para ver el choque Colo Colo vs. Internacional por Roja Directa EN VIVO:

Ingresa a la siguiente dirección: www.rojadirectaenvivo.club

En la lista de partidos, busca y haz clic en Colo Colo vs. Internacional

Cierra la publicidad y disfruta del evento deportivo.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Si tienes un dispositivo móvil o PC y quieres ver Roja Directa por internet gratis, debes ingresar al portal www.rojadirectaenvivo.club desde tu navegador preferido. Lo mejor será contar con una buena conexión para evitar los cortes de transmisión.

Alineaciones posibles del Colo Colo vs. Internacional