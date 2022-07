Melgar vs. Deportivo Cali: qué canal transmitirá el encuentro entre los rojinegros y verdes

Este miércoles 6 de julio, los conjuntos del FBC Melgar y Deportivo Cali se enfrentarán en el partido de vuelta de los octavos de finales de la Copa Sudamericana 2022. Ambos equipos mantienen las mismas posibilidades para pasar a la siguiente rueda del torneo internacional tras igualar cero a cero en Colombia.

Ahora, el Dominó recibirá al Deportivo Cali en el estadio Monumental de la Universidad Nacional San Agustín (UNSA) de la ciudad de Arequipa. El encuentro se disputará a las 7.30 p. m., el mismo que será transmitido por ESPN 2. Asimismo, todas las incidencias del cotejo serán abordadas por La República Deportes.

¿Cuándo juega Melgar vs. Deportivo Cali?

La disputa entre Fútbol Club Melgar y el Deportivo Cali está programada para este miércoles 6 de julio a las 7.30 p. m., en la ciudad de Arequipa.

Foto: FBC Melgar/Facebook

¿Qué canal transmite Melgar vs Deportivo Cali?

El choque será transmitido en ESPN 2 (canal 506 en Movistar y canal 521 en Claro) y en Direct TV Sports. Del mismo modo, podrá ser visto en el servicio de streaming Star Plus.

Melgar vs. Deportivo Cali: horarios

Tanto en Perú como en Colombia, el choque entre Melgar y Deportivo Cali iniciará a las 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿Cómo ver Melgar vs. Deportivo Cali por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Deportivo Cali vs. Melgar por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Melgar vs. Deportivo Cali: pronóstico

Las casas de apuesta coinciden en una probable victoria de la escuadra arequipeña sobre la colombiana. El FBC Melgar es el favorito para pasar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.