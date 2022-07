La vez que Marcelo Gallardo le tiró un codazo en la cara al nuevo DT del PSG Christophe Galtier

Acabó la era de Mauricio Pochettino con el Paris Saint Germain, por lo que el cuadro parisino anunció a su reemplazo: Christophe Galtier. El técnico francés llega procedente del Niza y será el nuevo estratega que dirija a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.

El flamante DT del PSG ha tenido una particular anécdota con Marcelo Gallardo, actual entrenador de River Plate, cuando el ‘Muñeco’ se desempeñaba como futbolista en el AS Monaco de Ligue 1.

Christophe Galtier viene de dirigir al Niza y de ganar la temporada 2020-2021 de la Ligue 1 con el Lille. Foto: PSG

Esto se conoció en el libro Gallardo Monumental del 2015. El relato se remonta a la temporada 1999-2000 en un choque entre Olympique de Marsella —escuadra en la que Galtier era asistente técnico— contra el club del argentino.

Era un duelo muy candente desde el inicio. Todo empeoró con la expulsión e Iván de la Peña a los 37′ en el Marsella, en ese momento, hubo una gresca en el campo, donde Gallardo vio la tarjeta amarilla, pero lo peor estaba por pasar al finalizar a la primera mitad.

“Terminó el primer tiempo... y nos fuimos metiendo en el túnel. En esa época no se acostumbraba salir todos juntos. Y ahí viene la emboscada. Resulta que en la puerta del túnel estaban unos tipos de seguridad privada... yo fui uno de los últimos en entrar al túnel y al meterme siento un ‘pack’, como si se cerrara algo, y efectivamente los de seguridad habían cortado el ingreso al túnel”, indicaba Gallardo.

Olympique de Marsella vs. Monaco en la temporada 1999-2000. Foto: Marca

“Adentro estaba Galtier esperándome. Me habló un poco en español, medio que me agarró del pelo, yo me hice el boludo, me lo saqué, y cuando me lo saco veo por el rabillo que va a tirar una piña y le meto un codazo en el medio de la cara” , prosiguió el argentino en su relato.

“Ahí me agarró uno de seguridad desde atrás, con un brazo sobre el cuello, vinieron los jugadores del Marsella y me empezaron a pegar de adelante sin parar ... No sé, habrán sido unos 15 o 20 segundos que me dieron patadas y piñas de todos lados”, finalizó el actual técnico del Millonario.

Debido a aquel altercado, Gallardo volvió a ser amonestado, fue expulsado y pasó la noche en el hospital debido a los golpes que recibió en el rostro y en el tórax. Por otro lado, Galtier fue suspendido de su cargo por seis meses.