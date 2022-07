Christophe Galtier y la decisión que tomó con Neymar ante los rumores de su salida

Un nuevo comienzo. Tras la salida de Mauricio Pochettino, la directiva del Paris Saint-Germain presentó a Christophe Galtier como nuevo entrenador del cuadro parisino. El entrenador francés firmó contrato hasta 2024 y tendrá la gran misión de conseguir la primera Champions League del cuadro rojo y azul.

Durante la presentación en el Parque de los Príncipes, Galtier fue consultado por la continuidad o no de Neymar en el equipo, a lo que el estratega de 55 años respondió que sí de manera enfática.

“¿Qué entrenador no querría tener en su equipo a un jugador como él? Tengo una idea muy precisa de lo que esperaré de Neymar. Lo conoceré, lo escucharé, pero quiero que se quede. Para nosotros, siempre es mejor tener un jugador de esa clase con nosotros”, declaró el técnico en conferencia de prensa.

Christophe Galtier viene de dirigir al Niza y de ganar la temporada pasada la Ligue 1 con el Lille. Foto: PSG

PUEDES VER: La sentida despedida de Mauricio Pochettino en la que no incluyó a Lionel Messi

Asimismo, el exestratega del Niza indicó que no tendrá preferencia por nadie del plantel y tomará decisiones pensando en el proyecto deportivo. “No habrá ningún jugador por encima del equipo. Tengo el apoyo de la dirección para tomar decisiones sobre cualquier jugador, no importa cuál, que no se sienta identificado con el proyecto”, comentó.

Finalmente, Galtier no quiso dejar una percepción seria de su persona y aclaró que no solo le gusta exigir, sino también ver bien a sus dirigidos.

“Soy un entrenador muy exigente al que le gusta que los jugadores trabajen, pero también quiero ver a los jugadores felices. No podemos tener buenos resultados sin jugadores felices”, manifestó.