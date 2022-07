La estrella del vóley brasileño que gana más en OnlyFans que en el deporte

Key Alves es una reconocida estrella del vóley brasileña que actualmente se desempeña en la posición de líbero en el Osasco Voleibol Clube y que en las últimas horas ha dado de qué hablar, pero no por sus destacadas actuaciones, sino por una curiosa revelación.

Sucede que la deportista de 22 años dijo en una entrevista para el portal Globo esporte que gana más en la plataforma OnlyFans que en el mismo vóley. “Voy a hacer mi tercer año en un equipo de vóleibol profesional y me considero una atleta profesional. Pero las cosas fuera de la cancha comenzaron a crecer mucho para mí. Así que comencé a prestar un poco más de atención a esa carrera paralela. Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso. El negocio es otro, como modelo, influencer, empresaria y emprendedora”, dijo.

“ Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el vóleibol y más en OnlyFans, porque el precio mensual de 16 euros es fijo ”, agregó.

Su contenido no es explícito

Alves también aclaró que el tipo de contenido que produce no está relacionado con los desnudos o para adultos. “ Las fotos que publico en mi página de OnlyFans están totalmente destinadas a sesiones light y profesionales. Nada de desnudos ni nada por el estilo. Cualquiera que busque esto en mi perfil no lo encontrará”, expuso.

Alves es viral

En junio se pudo conocer que Key Alves es la jugadora de vóley profesional con más seguidores en el mundo, con un total de 2,3 millones actualmente.