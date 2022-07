Boca Juniors vs. Corinthians EN VIVO: ¿cómo ver el duelo de Copa Libertadores ONLINE?

Boca Juniors vs. Corinthians EN VIVO definen este martes 5 de julio quién pasa a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2022. En la ida, ambos igualaron 0-0, por lo que solo les servirá ganar este cotejo en La Bombonera desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina), con transmisión de ESPN, Fox Sports y Fútbol Libre. Sigue la mayor cobertura en La República Deportes.

Ambos cuadros vienen de ser goleados con sus suplentes en sus torneos locales: Boca cayó 3-0 ante Banfield y el Timao recibió un 4-0 de Fluminense. El Xeneize ahora sí tendrá a todas sus figuras, incluyendo a Luis Advíncula, pero exceptuando a Eduardo Salvio, ahora en el Pumas mexicano; del otro lado, el cuadro de Vítor Pereira suma unas 10 bajas por lesión, entre ellas Maycon y Paulinho.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Corinthians?

Estos son los horarios de inicio del compromiso Boca Juniors vs. Corinthians para cada país:

Perú: 7.30 p. m.

7.30 p. m. Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

9.30 p. m. Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

9.30 p. m. Estados Unidos: 8.30 p. m. (Nueva York, Miami)

España: 2.30 a. m. (miércoles 6)

Italia: 2.30 a. m. (miércoles 6).

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Corinthians?

Podrás ver el partido Boca Juniors vs. Corinthians EN VIVO a través de estos canales:

Perú: ESPN, Star +

ESPN, Star + Colombia: ESPN, Star +

Ecuador: ESPN, Star +

Venezuela: ESPN, Star +

Bolivia: ESPN, Star +

Paraguay: ESPN, Star +

Chile: Fox Sports 1, Star +

Argentina: Fox Sports, Star +

Fox Sports, Star + Uruguay: ESPN, Star +

Brasil: SBT, CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, beIN Sports CONNECT

España: DAZN

Italia: DAZN.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Corinthians EN VIVO ONLINE GRATIS?

Este partido por los octavos de final de la Copa Libertadores se podrá ver en internet por la plataforma Star Plus. Si no tienes acceso a esta opción, podrás seguir todas las incidencias del Boca Juniors vs. Corinthians EN VIVO ONLINE GRATIS a través de La República Deportes.

Boca viene de caer con sus suplentes 3-0 ante Banfield. Foto: Banfield / Twitter

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Corinthians en Fútbol Libre?

Si quieres ver el Boca Juniors vs. Corinthians EN VIVO por Fútbol Libre, haz lo siguiente:

Ingresa a futbollibre.online

Busca Boca Juniors vs. Corinthians en la lista de partidos

Pulsa uno de los enlaces que se muestran en pantalla.

¿Cómo ver Fútbol Libre por internet gratis?

Escribe la siguiente dirección en tu navegador: futbollibre.online. Cuando estés dentro, encontrarás la lista con los compromisos del día; busca el que quieras y elige uno de los links que saldrán en pantalla.

Alineación posible de Boca Juniors vs. Corinthians