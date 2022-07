[En Vivo] River Plate vs. Vélez Sarsfield: ¿a qué hora juegan el partido por la Copa Libertadores?

River Plate vs. Vélez Sarsfield EN VIVO juegan, este miércoles 6 de julio, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. El encuentro se realizará en el Estadio Monumental de Buenos Aires y será transmitido por ESPN 4 y Star Plus. En caso no puedas acceder, La República Deportes contará con una transmisión ONLINE que contará con el minuto a minuto, las alineaciones, las incidencias y los goles del encuentro.

River Plate vs. Vélez Sarsfield: ficha del partido

Partido River Plate vs. Vélez Sarsfield Fecha Miércoles 6 de julio Hora 7.30 p. m. (hora peruana) Canal ESPN 4 y Star Plus Lugar Estadio Monumental de Buenos Aires

¿Cuándo y a qué hora juegan River Plate vs. Vélez Sarsfield?

River Plate vs. Vélez Sarsfield chocarán por Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Buenos Aires este miércoles 6 de julio. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile: 8.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 9.30 p. m.

¿En qué canal VER River Plate vs. Vélez Sarsfield EN VIVO?

En Sudamérica, el River Plate vs. Vélez Sarsfield será televisado por las pantallas de ESPN 4.

Argentina: Fox Sports Argentina, Star Plus.

Bolivia: ESPN 4, Star Plus.

Brasil: NOW NET y Claro, GUIGO, Star+, ESPN (Brasil).

Chile: Fox Sports Chile, Star Plus.

Colombia: ESPN 4, Star Plus.

Ecuador: ESPN 4, Star Plus.

México: SKY Sports.

Paraguay: ESPN 4, Star Plus.

Perú: ESPN 4, Star Plus.

Uruguay: ESPN 4, Star Plus.

Venezuela: ESPN 4, Star Plus.

¿Cómo VER River Plate vs. Vélez Sarsfield ONLINE?

Para ver River Plate vs. Vélez Sarsfield, sintoniza las señales de ESPN Play o Star+, servicios de streaming que incluyen en su programación los encuentros televisados por la cadena ESPN. También tienes la posibilidad de mantenerte informado a través de La República Deportes.

River Plate vs. Vélez Sarsfield: últimos partidos

River Plate vs. Vélez Sarsfield: posibles alineaciones

River: F. Armani; E. Mammana, P. Díaz, D. Martínez, M. Casco; E. Pérez; E. Fernández, N. De la Cruz, J. Paradel; Julián Álvarez, B. Romero. DT: Marcelo Gallardo.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, M. De los Santos, D. Gómez, F. Ortega; S. Cáseres, M. Perrone; L. Orellano, W. Bou, L. Janson; L. Pratto. DT: Alexander Medina.

River Plate vs. Vélez Sarsfield: cuotas del partido

Betsson: gana River Plate (1,48) | empate (4,10) | gana Vélez Sarsfield (6,30)

Inkabet: gana River Plate (1,53) | empate (4,20) | gana Vélez Sarsfield (6,50)

Doradobet: gana River Plate (1,57) | empate (4,20) | gana Vélez Sarsfield (6,00)

Meridianbet: gana River Plate (1,50) | empate (4,17) | gana Vélez Sarsfield (5,97)

Te Apuesto: gana River Plate (1,55) | empate (4,20) | gana Vélez Sarsfield (6,00)

¿Dónde juegan River Plate vs. Vélez Sarsfield?

River Plate vs. Vélez Sarsfield se jugará en el Estadio Monumental, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. El recinto fue inaugurado el 25 de mayo de 1938 y tiene capacidad para 72.054 espectadores.

Programación de los partidos de vuelta de los octavos de la Copa Libertadores