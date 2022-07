¿Dónde ver el partido Deportivo Cali vs. Melgar por los octavos de la Copa Sudamericana?

Deportivo Cali vs. Melgar EN VIVO se enfrentan por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022 en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa desde las 7.30 p. m. (hora peruana y colombiana) . El choque será televisado por ESPN 2, Star Plus y DirecTV Sports.

Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión del cotejo en Colombia vía live streaming en la web de La República Deportes.

Deportivo Cali vs. Melgar: ficha del partido

Deportivo Cali vs. Melgar Copa Sudamericana-vuelta, octavos de final ¿Cuándo juegan? Miércoles 6 de julio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana y colombiana) ¿Dónde? Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa ¿Canal? ESPN 2, Star Plus y DirecTV Sports.

Deportivo Cali y Melgar jugarán la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana en la ciudad de Arequipa. Los dos equipos llegan a este encuentro luego de empatar 0-0 en la ida.

Los colombianos, sin partidos oficiales, afrontarán este crucial encuentro luego que la directiva destituyera a Rafael Dudamel del puesto de DT. Quien estará en la banca dirigiendo a los azucareros será Ítalo Cervino, según informó el elenco cafetero.

Por su parte, Melgar viene de imponerse en el torneo peruano y de adjudicarse el Apertura en el fútbol incaico. Además, será el último partido de Néstor Lorenzo con el Dominó, ya que se asumirá su rol como nuevo entrenador de la selección Colombia.

¿A qué hora juegan Deportivo Cali vs. Melgar?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO el Deportivo Cali vs. Melgar?

El Deportivo Cali vs. Melgar podrá verse EN VIVO en los siguientes canales: ESPN 2 y DirecTV Sports. Asimismo, podrás verlo ONLINE por el servicio streaming de Star Plus.

¿Cómo ver Deportivo Cali vs. Melgar EN VIVO vía DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

Deportivo Cali vs. Melgar EN VIVO: ¿qué canal es ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo ver Deportivo Cali vs. Melgar ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Deportivo Cali vs. Melgar por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.