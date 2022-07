Bernardo Cuesta, capitán del FBC Melgar: Estoy estudiando para ser entrenador

Este miércoles, el FBC Melgar afrontará un duelo crucial como parte de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022. Uno de los jugadores del Dominó y el más representativo es sin duda Bernardo Cuesta, quien es el máximo goleador de este torneo internacional con seis anotaciones.

Recientemente, el medio local Epa Noticias difundió una entrevista que le realizó al delantero y reveló algunas facetas desconocidas del deportista. Uno de los momentos más importantes fue cuando Cuesta comentó que ya está pensando en su futuro.

Bernardo Cuesta, de 33 años, comentó que se encuentra estudiando de forma virtual para ser entrenador, pero que todavía la decisión no está definida. Agregó que está indeciso y que también podría ser asistente; no obstante, dejó en claro que entre sus planes no está el alejarse del fútbol.

“Estoy estudiando para ser entrenador. Veremos, estoy indeciso. El futuro dirá qué quiero, qué no quiero. La familia cumple un rol importante”, explicó a dicho medio.

El jugador argentino y de corazón arequipeño mencionó que también priorizará el bienestar de su círculo cercano, que será clave para tomar decisiones. “El apoyo de la familia lo es todo”, detalló.

Cuesta fue reconocido por el club en el 2019. Foto: La República

Finalmente, Cuesta remarcó que el Dominó se ha convertido en un digno representante del país y de Arequipa. Así mismo, aclaró que muchas personas no pensaban que el FBC Melgar llegarían tan lejos en la Sudamericana. A pesar de ello, los jugadores siempre confiaron en sí mismos.