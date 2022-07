Alianza Lima: primer fichaje listo

El gran problema de Alianza Lima en este 2022 ha sido la falta de un lateral derecho natural dentro del plantel. Ni ‘Tato’ Rojas, ni Oslimg Mora ni Yordi Vílchez, a quien Carlos Bustos improvisó en el carril derecho por necesidad, estuvieron a la altura del reto. Por ello, antes de acabar el Torneo Apertura, el departamento de fútbol blanquiazul se encargó de buscar alternativas para el puesto. La primera opción fue Jhilmar Lora, de Sporting Cristal. No se pudo concretar. El plan B se encontraba en el extranjero y estaba a punto de quedar libre. ¿Su nombre? Gino Peruzzi.

El lateral derecho, de paso importante por Vélez, Boca Juniors y San Lorenzo en su natal Argentina y Catania (Italia) y Nacional (Uruguay) en el extranjero, llegó en la madrugada del lunes al país para incorporarse al cuadro íntimo. A su salida del Aeropuerto Jorge Chávez, el defensa ‘che’ declaró para la prensa, con un notorio entusiasmo de cara a su tercera experiencia en el fútbol extranjero. “Muy contento, con mucha ilusión de llegar a un club grande como es Alianza Lima. Me sedujo lo grande que es. Siempre pelea títulos, siempre juega copas internacionales. Tengo muchas ganas de aportar mi granito de arena para tratar de que Alianza Lima esté siempre lo más alto posible. Tuve la suerte de estar en muchos equipos grandes y Alianza es uno más de estos. Estoy con muchas ganas de pelear todo lo que nos toque jugar”, afirmó Peruzzi, quien debutó como profesional en el Vélez de Ricardo Gareca, en noviembre del 2011. “Futbolísticamente me encuentro muy bien, me siento muy bien”, resaltó.

Más allá de las negociaciones lideradas por José Bellina (gerente deportivo), hubo dos compatriotas de Peruzzi que terminaron siendo fundamentales para que se concretara la llegada del defensa de 30 años. El primero, Federico Flores, el flamante nuevo secretario técnico victoriano. Flores trabajó con Peruzzi durante su paso por San Lorenzo y aprobó su incorporación. El segundo fue Hernán Barcos, quien le habló maravillas de Alianza al marcador derecho previo a su arribo al país. “Pude charlar con Hernán Barcos, con quien compartimos algunos partidos en la selección argentina. Me habló muy bien del equipo y de la ciudad. Estoy muy contento”, confesó ante los medios de comunicación.

En el transcurso del día de ayer, Peruzzi realizó los exámenes médicos requeridos por la Federación Peruana de Fútbol y Alianza Lima de manera satisfactoria, dejando todo listo para estampar su firma y ser anunciado hoy de manera oficial en redes sociales como el primer refuerzo blanquiazul con miras al Torneo Clausura. El contrato que unirá al polivalente marcador derecho (puede actuar también de central y lateral izquierdo) con la escuadra victoriana será por un año y medio y vestiría la camiseta número 30.

Un ‘Caballito’ en camino

Alianza Lima también pretende cerrar la incorporación del volante ofensivo Paolo Hurtado en las próximas horas. El ‘Caballito’, quien superó la revisión médica del club hace más de una semana, tiene en su poder la propuesta aliancista (vínculo de un año y medio, como Peruzzi), pero aún no ha dado el sí. Desde La Victoria esperan una respuesta positiva.