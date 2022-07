¿A qué hora juegan Melgar vs. Deportivo Cali por la vuelta de la Copa Sudamericana 2022?

Melgar vs. Deportivo Cali se juega este miércoles 6 de julio por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022. El encuentro será en el estadio Monumental de la UNSA y está pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana y colombiana). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de ESPN 2 y Star Plus, y DirecTV. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Melgar vs. Deportivo Cali: ficha del partido

Copa Sudamericana 2022 Melgar vs. Deportivo Cali ¿Cuándo juegan? Miércoles 6 de julio ¿A qué hora juegan? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Monumental de la UNSA ¿En qué canal? ESPN 2, Star Plus y DirecTV.

¿A qué hora juegan Melgar vs. Deportivo Cali?

En todo el territorio peruano, el cotejo Melgar vs. Deportivo Cali se disputará a partir de las 7.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Melgar y Deportivo Cali se verán las caras en el estadio Monumental de la UNSA. Foto: composición LR/FBC Melgar/TNT Sports

¿Qué canal transmite el partido Melgar vs. Deportivo Cali?

El compromiso entre Melgar vs. Deportivo Cali se podrá disfrutar en suelo peruano por las señales de ESPN 2, Star Plus y DirecTV.

Perú: ESPN 2, Star Plus y DirecTV

Colombia: ESPN 2, Star Plus y DirecTV

Ecuador: ESPN 2, Star Plus y DirecTV

Bolivia: ESPN 2 y Star Plus

Chile: Star Plus y DirecTV

Venezuela: ESPN 2, Star Plus y DirecTV

Argentina: Star Plus y DirecTV

Uruguay: ESPN 2, Star Plus y DirecTV

Brasil: NOW NET

Paraguay: ESPN 2 y Star Plus.

¿Dónde ver Melgar vs. Deportivo Cali EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Melgar vs. Deportivo Cali por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Melgar vs. Deportivo Cali: alineaciones probables

Melgar : Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Paolo Reyna; Martín Pérez Guedes, Horacio Orzán, Alexis Arias, Luis Iberico, Cristian Bordacahar; Bernardo Cuesta. DT : Néstor Lorenzo.

Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, Germán Mera, Kevin Velasco; Jimmy Congo, Yony González, Teófilo Gutiérrez, Carlos Robles, Harold Mosquera; Angelo Rodríguez. DT: Ítalo Cervino.

Con información de AFP

¿Dónde se jugará el partido Melgar vs. Deportivo Cali?

El duelo Melgar vs. Deportivo Cali se desarrollará en el estadio Monumental de la UNSA, ubicado en la ciudad de Arequipa, Perú. En dicho escenario, que cuenta con una capacidad para 60.000 espectadores, los rojinegros juegan de local.