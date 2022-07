“¡Estuve mal!”: Valera reveló por qué pateó el penal decisivo ante Australia y todo por lo que pasó

Luego de la eliminación de la selección peruana del Mundial Qatar 2022 a manos de Australia, Alex Valera fue criticado duramente por fallar el penal decisivo del repechaje mundialista. Sin embargo, los fuertes comentarios no solo cayeron sobre él, sino también sobre los experimentados de la Bicolor que no asumieron la responsabilidad.

El atacante incaico fue convocado al ‘equipo de todos’ tras sus buenas actuaciones en la Liga 1 y los últimos partidos de las Eliminatorias Qatar 2022. Valera, después de varias semanas, decidió hablar y confesó lo mal que la pasó luego de errar el último penal ante el guardameta australiano Andrew Redmayne.

Alex Valera, tras marcar el gol de la victoria ante UTC, declaró sus sensaciones del partido y se le notó aún con mucho dolor al ser consultado por el repechaje mundialista. “Yo tuve las ganas de ir, pero lamentablemente así es el fútbol: no entró el balón y fue triste, ya lloré, ya lo superé, y ahora estoy enfocado en mi equipo”, indicó a GolPerú respecto a cómo se dio el remate del penal decisivo.

Por otro lado, el futbolista crema se defendió de los críticos. “Todos tenemos la capacidad de patear penales y, lamentablemente, como te digo, esto es fútbol. La pude meter como la pude fallar, y esta vez la fallé” .

Finalmente, relató cómo estuvo tras finalizar el encuentro ante los australianos. “Como te repito, estuve triste, estuve mal; pero no me voy a decaer, voy a seguir adelante y voy a seguir entrenando todo lo que me falta y voy a seguir creciendo como futbolista”, puntualizó.

¿Cuándo empezarán las próximas eliminatorias?