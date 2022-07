Renato Tapia revela que hincha le pidió una foto tras decirle que debería insultarlo

La dolorosa derrota que sufrió la selección peruana en el repechaje al Mundial Qatar 2022 dejó notoriamente afectados a los jugadores, quienes expresaron su desazón en las múltiples entrevistas brindadas a los medios. Uno de ellos fue el volante Renato Tapia, quien tuvo que soportar una situación insólita cuando se encontró con un fanático que le dijo que debería insultarlo.

“En todos lados hay gente impresentable. Me tocó uno en Madrid, que estaba al teléfono y le dice a sus amigos: ‘Ahí está Tapia’. (Entonces) se me acerca y me dice: ‘Debería p***, ¿pero me pudo tomar una foto contigo?’”, contó en el programa “La lengua”, que el actor Jesús Alzamora conduce en su canal de YouTube.

Sorprendido por el irreverente pedido, el futbolista agregó que no accedió a atender al fanático. “Yo seguía mal, no podía ni dormir”, sostuvo Tapia. Además, reveló que se alejó de las redes sociales: “Borré Twitter, Instagram. Solo me metí a Facebook porque es más personal”.

Consultado acerca de si le gustaría repetir el momento de la tanda de penales ante los socceroos, el jugador de Celta de Vigo confesó que constantemente imagina dicho escenario. “Todos los días me pongo a pensar qué tal si vuelvo al pasado y le digo a Valera: ‘crúzala’. O le digo a ‘Lucho’: ‘Patea al otro lado’”, manifestó.

Renato Tapia se sumó al Celta

Este lunes, el seleccionado nacional regresó a España para integrarse a la pretemporada de su club. Aunque hace algunas semanas se comentó que la directiva del conjunto gallego buscaba su venta a otro equipo, no ha habido mayores novedades acerca de su posible traspaso.