Liga 1 2022: Sporting Cristal no para de ganar en torneo local

Sporting Cristal no se hizo problemas. No importa si ya no estaba en juego el título del Apertura. Tampoco importa —a estas alturas— si la Copa Libertadores fue una decepción total. Menos si los fichajes no fueron los acertados. El equipo de Roberto Mosquera, uno de los principales animadores del campeonato peruano, llegó al Estadio Mansiche de Trujillo para enfrentar a Carlos Mannucci en la última fecha del certamen y hacer lo suyo: jugar y ganar.

El partido inició con complicaciones para los cerveceros, ya que Yoshimar Yotún se fue del campo en menos de diez minutos por problemas musculares. Sin embargo, el ingreso del juvenil Joao Grimaldo, una de las piezas revulsivas de Cristal en el campeonato, fue fundamental para encarrilar el cuarto triunfo celeste consecutivo y el noveno sin caer en la Liga 1.

Presente. La afición carlista llegó en masa al Mansiche. Foto: Carlos Mannucci

De hecho, el joven extremo izquierdo asistió para la segunda anotación del encuentro, obra y arte de Alejandro Hohberg (68′). Irven Ávila (43′) venía de abrir el marcador en el primer tiempo, mientras que Percy Liza (81′) sentenció el tercer tanto. Relly Fernández (85′) descontó a favor de los carlistas, quienes congregaron un importante número de público al Mansiche pese a su irregular actualidad.

En la conferencia de prensa luego de la victoria por 3-1, el director técnico Roberto Mosquera se refirió a la situación de ‘Canchita’ Gonzales, uno de los llamados a salir del club en este mercado de fichajes. “Tiene ofertas interesantes. Lo que se ha acordado con la directiva es no cerrarle el paso. Se están analizando las ofertas. Su futuro se determinará en estos días. Esto es importante para él”, señaló el estratega peruano.