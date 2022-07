Luego de las declaraciones que diera Jefferson Farfán en el transcurso de la semana, el periodista Erick Osores se tomó unos minutos durante la emisión del programa “Fútbol en América” para exhortar al atacante a reconsiderar el tema de su salud en un eventual retorno a las canchas.

El comunicador emitió su opinión sobre el estado de salud de la ‘Foquita’, idea secundada por sus compañeros Richard de la Piedra y Óscar del Portal.

“Qué duro es el fútbol, ¿no? Farfán ya lleva varios años con lesiones, recuperándose, campeonando ‘en una pierna’ como en el Lokomotiv. El final parece cerca y es un final que a mí me entristece, porque lo ideal es que se pueda ir pleno y feliz , pero eso parece que no va a pasar“, declaró el hombre de prensa.

Osores se tomó unos minutos adicionales para aconsejar al tetracampeón con el PSV y comparó lo que podría aportar con lo que vienen ofreciendo jugadores contemporáneos a él dentro del plantel íntimo.

“ Farfán no puede jugar solo 15 minutos, no está bien . (Hernán) Barcos tiene su edad, pero juega entero y Farfán hoy no está entero. No estaría bien volver para diez minutitos. Lo del año pasado quedó maquillado por el campeonato. En el fútbol no se está viendo bien, es momento para decir que tiene muchas cosas logradas. ‘ Jefferson, no fuerces esto’, yo le diría ”, añadió.

¿Hace cuánto no juega Jefferson Farfán?

Jefferson Farfán no ha debutado en la presente temporada a causa de una lesión crónica a la rodilla que mantiene en vilo a todos los fanáticos que esperan verlo de vuelta en los terrenos de juego.

El último encuentro que disputó la ‘Foquita’ fue el 28 de noviembre de 2021 ante Sporting Cristal en la final del campeonato, cuando consiguió el título nacional.