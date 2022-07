Laporta sueña con un Barcelona demoledor: “Quiero volver a ganar el sextete”

Renueva sus ilusiones. Luego de afrontar su primera temporada sin Lionel Messi, el Barcelona de Xavi Hernández buscará situarse entre los mejores clubes de Europa y volver a levantar la Champions League después de siete años.

Tras el anuncio de las incorporaciones del central danés Andreas Christensen y el mediocampista marfileño Frank Kessié, el presidente de la institución remarcó que están trabajando para ser los de antes —en referencia al equipo de Pep Guardiola que levantó todos los trofeos disponibles en el 2009—.

“Quiero que el Barça vuelva a ser un referente mundial en el mundo del fútbol. Quiero estar de nuevo tranquilo y volver a ganar un sextete. Volveremos a vivir aquello. Y cuando acabe lo que he empezado me iré a dar la vuelta al mundo”, manifestó Joan Laporta en el evento The New Barcelona Post en la Casa SEAT.

El Barcelona ganó por última vez la Champions League en el 2015. Foto: AFP

En pleno mercado de fichajes, la escuadra blaugrana buscará reforzarse en todos los sectores y los nombres que podrían sumarse son los de Robert Lewandowski, Jules Koundé y Bernardo Silva. Al respecto, el mandamás se mostró esquivo y prefirió expresarse de forma general.

“No voy a hablar de jugadores, ha comenzado el mercado y estamos trabajando para tener un equipo más competitivo en el fútbol masculino, en el femenino y en todas las secciones. Trabajamos para ganar títulos y devolver la alegría al barcelonismo”, concluyó.