[En Vivo] Colo Colo vs. Internacional, octavos de la Copa Sudamericana 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Colo Colo vs. Internacional | Ambos equipos se enfrentarán por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022 este martes 5 de julio. El duelo iniciará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena), y contará con la transmisión de ESPN 2 y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Colo Colo vs. Internacional: posibles alineaciones

Colo colo: Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano, Emiliano Amor, Suazo; Méndez, Pavez; Leonardo Gil; Solari, Lucero y Gabriel Costa.

Internacional: Daniel; Heitor, Gabriel Mercado, Vitao, René; Gabriel, Johnny, Edenilson; Alan Patrick, Pedro Henrique y Alemao.

Colo Colo vs. Internacional: ficha del partido

Copa Sudamericana-octavos final de vuelta Colo Colo vs. Internacional ¿Cuándo juegan? Martes 5 de julio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena) ¿Dónde? Estadio Beira-Rio ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Internacional?

El encuentro entre Colo Colo vs. Internacional se jugará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena). Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Internacional?

El encuentro entre Colo Colo vs. Internacional se disputará por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022 y se transmitirá a través de ESPN 2 y Star Plus.

ESPN 2 EN VIVO por internet

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Dónde ver Colo Colo vs. Internacional EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora)

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Colo Colo vs. Internacional?

Para acceder a Star Plus y ver el Colo Colo vs. Internacional, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde jugarán Colo Colo vs. Internacional?

El encuentro entre Colo Colo vs. Internacional se disputará en el Estadio Beira-Rio. Conocido también como José Pinheiro Borda, es un estadio de fútbol brasileño ubicado en la ciudad de Porto Alegre, en la costa del río Guaiba, estado de Rio Grande do Sul.