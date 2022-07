[EN VIVO] Boca Juniors vs. Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores 2022

Boca Juniors vs. Corinthians EN VIVO se enfrentan este martes 5 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (horario argentino y brasileño) por la vuelta de octavos de final en la Copa Libertadores 2022. El encuentro se jugará en el estadio La Bombonera, con transmisión de Fox Sports y ESPN, pero también podrás seguirlo a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes, con los videos de goles y el minuto a minuto.

Boca Juniors vs. Corinthians: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Corinthians ¿Cuándo juegan? Martes 5 de julio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Argentina y Brasil) ¿Dónde? Estadio La Bombonera ¿En qué canal? Fox Sports, ESPN

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Corinthians?

En Argentina y Brasil, el juego Boca Juniors vs. Corinthians arrancará a las 9.30 p. m. (7.30 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (miércoles 6).

Boca Juniors y Corinthians definirán al clasificado de una de las llaves más atractivas en los octavos de final de la Copa Libertadores. El marcador global va 0-0 por el empate del duelo de ida, donde el portero Agustín Rossi fue el héroe al evitar el gol de penal de Guedes.

Para esta revancha, Sebastián Battaglia contará con todos sus titulares disponibles, incluido el peruano Luis Advíncula. Carlos Zambrano, el otro jugador de la Bicolor en el plantel boquense, se quedará en el banco de suplentes.

Para clasificar, Boca debe ganar por cualquier diferencia. Si pierde, quedará eliminado, mientras que un empate, así sea con goles, forzará la tanda de penales, ya que desde esta edición queda en desuso la regla del llamado gol visitante.

En lo que va de este 2022, ambos clubes se han visto las caras en tres oportunidades. Además de la igualdad en su cotejo más reciente, se registra un triunfo del Timao y otro empate por la fase de grupos.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Corinthians?

Salvo Argentina y Chile, el Boca Juniors vs. Corinthians será televisado por el canal ESPN en territorio sudamericano.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Marca Claro

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Bein Sports.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Corinthians por internet?

En caso quieras seguir el partido Boca Juniors vs. Corinthians por internet, debes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming que cuenta con los derechos de todos los encuentros de esta Copa Libertadores. Si no tienes acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Boca Juniors vs. Corinthians

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Carlos Zambrano o Agustín Sandez; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Corinthians: Cassio; João Víctor, Raúl Gustavo, Raúl Bicalho, Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon, Renato Augusto; Gustavo Muntuan, Willian y Jo.

Historial de Boca Juniors vs. Corinthians

Corinthians 0-0 Boca Juniors | 28.06.22

Boca Juniors 1-1 Corinthians | 17.05.22

Corinthians 2-0 Boca Juniors | 26.04.22

Corinthians 1-1 Boca Juniors | 15.05.13

Boca Juniors 1-0 Corinthians | 01.05.13.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Corinthians?

El estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera, será el escenario para este compromiso. El recinto cuenta con capacidad para 54.000 espectadores y es propiedad del Club Atlético Boca Juniors.