Nacional vs. Unión de Santa Fe: ¿a qué hora juegan EN VIVO por la Copa Sudamericana?

Nacional vs. Unión Santa Fe EN VIVO chocan este martes 5 de julio por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022. El Bolso visita al Tatengue en el Estadio 15 de Abril con la esperanza de asegurar el pase de ronda en un duelo que será televisado por ESPN y DirecTV Sports, y que tendrá la mejor cobertura en La República Deportes. Revisa la hora y más detalles.

El conjunto uruguayo llega con la ventaja tras imponerse 2-0 en la ida en Montevideo, pero también más descansado debido a la para en el fútbol charrúa este fin de semana. Del otro lado, le espera un elenco que llega de golear con sus suplentes 3-0 a Lanús por la fecha 6 de la Liga Profesional argentina.

Nacional vs. Unión Santa Fe: ficha del partido

Partido Nacional vs. Unión Santa Fe ¿Cuándo juegan? Martes 5 de julio ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú), 7.15 p. m. (Argentina y Uruguay) ¿Dónde? Estadio 15 de Abril, Santa Fe ¿En qué canal? DirecTV Sports (Perú y Uruguay), ESPN (Argentina)

Nacional tiene la ventaja en la serie tras vencer 2-0 en la ida. Foto: AFP

¿A qué hora juega Nacional vs. Unión Santa Fe?

El encuentro Nacional vs. Unión Santa Fe inicia a las siguientes horas, según el país:

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Estados Unidos: 6.15 p. m. (Miami, Nueva York)

España: 12.15 a. m. (miércoles 6).

¿Qué canal transmite el partido Nacional vs. Unión Santa Fe?

Los siguientes canales transmitirán el duelo Nacional vs. Unión Santa Fe EN VIVO:

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Sports App

Colombia: ESPN 2, Start+

Ecuador: ESPN 2, Start+

Venezuela: ESPN 2, Start+

Bolivia: Tigo Sports 3

Paraguay: Tigo Sports +

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Sports App

Argentina: ESPN, Start+

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Sports App

Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Estados Unidos: beIN SPORTS XTRA en Español, beIN SPORTS CONNECT

España: DAZN.

Unión viene de golear con suplentes 3-0 a Lanús por la liga argentina. Foto: @clubaunion/Twitter

¿Dónde ver Nacional vs. Unión Santa Fe EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión vía internet de este partido por la Copa Sudamericana está disponible por DirecTV GO en Perú y Uruguay, así como por Star Plus en Argentina. Si no tienes acceso a ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias del Nacional vs. Unión Santa Fe EN VIVO ONLINE GRATIS por La República Deportes.

Nacional vs. Unión Santa Fe: alineaciones probables

Nacional: Rochet; Lozano, Coelho, Marichal, Cándido; Yonathan Rodríguez, Carballo; Zabala, Fagúndez, Castro (o José Luis Rodríguez) y Gigliotti.

Unión de Santa Fe: Mele; Vera, Calderón, Brítez, Corvalán; Machuca, Nardoni, Portillo, Zenón; Luna Diale y Álvez o Peralta Bauer.

¿Dónde se jugará el partido Nacional vs. Unión Santa Fe?

El recinto que albergará el partido de vuelta Nacional vs. Unión Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana es el Estadio 15 de Abril, hogar del Tatengue con capacidad para 30.000 espectadores.