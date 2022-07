Libertad vs. Paranaense: ¿a qué hora y cómo ver el choque por Copa Libertadores EN VIVO?

Libertad vs. Paranaense EN VIVO se miden este martes 5 de julio por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. El Gumarelo recibe en el Defensores del Chaco al Furacao con la esperanza de revertir la situación y pasar de ronda en un partido con transmisión de ESPN 4 y Star Plus, así como la cobertura ONLINE de La República Deportes. Revisa aquí la hora del cotejo.

En la ida, jugada en Curitiba, el equipo local se impuso 2-1, por lo que le bastará el empate para conseguir el boleto a cuartos; los dirigidos por ‘Felipao’ Scolari vienen de vencer 2-0 a Palmeiras por el torneo brasileño. Libertad quiere hacerse fuerte como local y viene de ser campeón del Apertura paraguayo y golear 4-0 a Resistencia; ahora, necesita una victoria por cualquier resultado.

Libertad vs. Paranaense: ficha del partido

Partido Libertad vs. Paranaense ¿Cuándo juegan? Martes 5 de julio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 8.30 p. m. (Paraguay) ¿Dónde? Estadio Defensores del Chaco, Asunción ¿En qué canal? ESPN 4

¿A qué hora juega Libertad vs. Paranaense?

Dependiendo de tu país, estos serán los horarios de inicio del juego Libertad vs. Paranaense:

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m. (Nueva York, Miami)

España: 2.30 a. m. (miércoles 6).

¿Qué canal transmite el partido Libertad vs. Paranaense?

Los siguientes canales estarán encargados de transmitir el duelo Libertad vs. Paranaense:

Perú: ESPN 4, Star +

Colombia: ESPN 4, Star +

Ecuador: ESPN 4, Star +

Venezuela: ESPN 4, Star +

Bolivia: ESPN 4, Star +

Paraguay: ESPN 4, Star +

Chile: ESPN 4, Star +

Argentina: Fox Sports 2, Star +

Uruguay: ESPN 4, Star +

Brasil: ESPN, Star +, GUIGO, NOW NET e Claro

Estados Unidos: beIN Sports CONNECT

España: DAZN.

Paranaense viene de derrotar 2-0 al Palmeiras por el Brasileirao. Foto: AthleticoPR / Twitter

¿Dónde ver Libertad vs. Paranaense EN VIVO ONLINE GRATIS?

Este partido por la Copa Libertadores estará disponible en internet a través de Star Plus para toda Sudamérica. Si no cuentas con esta opción, puedes ver todas las incidencias del Libertad vs. Paranaense EN VIVO ONLINE GRATIS por La República Deportes.

Libertad vs. Paranaense: alineaciones probables

Libertad: Silva; Piris, Viera, Barboza, Samudio; Mayada, Martínez, Campuzano, Gómez; Bareiro y Melgarejo.

Paranaense: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Hernández, Pedrinho; Moura, Christian, Terans, Roque; Cuello y Rocha.

¿Dónde se jugará el partido Libertad vs. Paranaense?

El partido Libertad vs. Paranaense por los octavos de final de la Copa Libertadores se disputará en el Estadio Defensores del Chaco, coloso para 42.354 espectadores ubicado en Asunción, capital de Paraguay.