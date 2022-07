Colo Colo vs. Internacional: horario y dónde ver EN VIVO el choque de Copa Sudamericana

Colo Colo vs. Internacional EN VIVO juegan este martes 5 de julio por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022. El Cacique quiere asegurar el pase a la próxima ronda en su visita al Beira-Rio que tendrá transmisión de ESPN y Star Plus, así como la más amplia cobertura en La República Deportes. Entérate aquí a qué hora juegan.

El partido de ida, disputado en el Monumental de Santiago, terminó con victoria 2-0 para el conjunto chileno, con goles de Lucero y Solari. Al cuadro de Gabriel Costa le bastará ganar, empatar o incluso perder por un gol para obtener el pase a cuartos de final. Dado que el gol de visitante ya no aplica en torneos Conmebol, si el Colorado gana por dos goles, habrá penales.

Colo Colo vs. Internacional: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. Internacional ¿Cuándo juegan? Martes 5 de julio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 8.30 p. m. (Chile) ¿Dónde? Beira-Rio, Porto Alegre ¿En qué canal? ESPN 2 (Perú), ESPN (Chile)

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Internacional?

El choque Colo Colo vs. Internacional empieza a las siguientes horas, según el país:

Perú: 7.30 p. m.

7.30 p. m. Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

8.30 p. m. Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

9.30 p. m. Estados Unidos: 8.30 p. m. (Nueva York, Miami)

España: 2.30 a. m. (miércoles 6).

¿Qué canal transmite el partido Colo Colo vs. Internacional?

Estos son los canales que llevarán las acciones del partido Colo Colo vs. Internacional EN VIVO:

Perú: ESPN 2, Star +

ESPN 2, Star + Colombia: ESPN 2, Star +

Ecuador: ESPN 2, Star +

Venezuela: ESPN 2, Star +

Bolivia: ESPN 2, Star +

Paraguay: ESPN 2, Star +

Chile: ESPN, Star +

ESPN, Star + Argentina: ESPN, Star +

Uruguay: ESPN 2, Star +

Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT

España: DAZN.

Colo Colo podría pasar de ronda incluso si pierde por un gol. Foto: AFP

¿Dónde ver Colo Colo vs. Internacional EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión por streaming de este encuentro por la Copa Sudamericana estará disponible en Star Plus para toda Sudamérica de habla hispana. Si no cuentas con esta alternativa, recuerda que puedes seguir todas las emociones del Colo Colo vs. Internacional EN VIVO ONLINE GRATIS por La República Deportes.

Colo Colo vs. Internacional: alineaciones probables

Colo Colo: Cortés; Opazo, Falcón, Amor, Suazo; Pizarro (o Bouzat), Pavez; Gil; Solari, Lucero y Costa.

Cortés; Opazo, Falcón, Amor, Suazo; Pizarro (o Bouzat), Pavez; Gil; Solari, Lucero y Costa. Internacional: Daniel; Heitor, Gabriel Mercado, Vitao, René; Gabriel, Johnny, Edenilson; Alan Patrick, Pedro Henrique y Alemao.

¿Dónde se jugará el partido Colo Colo vs. Internacional?

El encuentro Colo Colo vs. Internacional por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana se jugará en el Estadio José Pinheiro Borda, también conocido como Beira-Rio. Este recinto, hogar de los partidos del Colorado, tiene capacidad para 50.128 espectadores.