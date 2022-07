Boca Juniors vs. Corinthians: ¿a qué hora y cómo ver EN VIVO el duelo de Copa Libertadores?

Boca Juniors vs. Corinthians EN VIVO se miden este martes 5 de julio por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. El Xeneize y el Timao definen en La Bombonera el pase a la siguiente ronda en un choque con transmisión de Fox Sports, ESPN y Star Plus, además de la mayor cobertura en La República Deportes. Conoce la hora y más detalles.

Todo se decide en Buenos Aires luego de que el cotejo anterior, disputado en Sao Paulo, terminase 0-0. El elenco dirigido por Sebastián Battaglia viene con todos sus jugadores en buena forma, sin lesiones ni expulsados, y el peruano Luis Advíncula sería de la partida. La escuadra brasileña no tiene la misma suerte, ya que 9 jugadores habituales son duda por distintas lesiones.

Boca Juniors vs. Corinthians: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Corinthians ¿Cuándo juegan? Martes 5 de julio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? La Bombonera, Buenos Aires ¿En qué canal? ESPN (Perú), Fox Sports (Argentina)

El partido de ida terminó empatado 0-0. Foto: AFP

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Corinthians?

El partido de vuelta Boca Juniors vs. Corinthians empieza a partir de estos horarios, según tu ubicación:

Perú: 7.30 p. m.

7.30 p. m. Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

9.30 p. m. Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

9.30 p. m. Estados Unidos: 8.30 p. m. (Nueva York, Miami)

España: 2.30 a. m. (miércoles 6)

Italia: 2.30 a. m. (miércoles 6).

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Corinthians?

Los siguientes canales transmitirán el encuentro Boca Juniors vs. Corinthians EN VIVO:

Perú: ESPN, Star +

ESPN, Star + Colombia: ESPN, Star +

Ecuador: ESPN, Star +

Venezuela: ESPN, Star +

Bolivia: ESPN, Star +

Paraguay: ESPN, Star +

Chile: Fox Sports 1, Star +

Argentina: Fox Sports, Star +

Fox Sports, Star + Uruguay: ESPN, Star +

Brasil: SBT, CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, beIN Sports CONNECT

España: DAZN

Italia: DAZN.

El cuadro boquense tendrá a todas sus figuras habilitadas. Foto: AFP

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Corinthians EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión por internet del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores irá por Star Plus en toda Sudamérica de habla hispana. Si no cuentas con esta opción, podrás seguir todas las incidencias del Boca Juniors vs. Corinthians EN VIVO ONLINE GRATIS a través de La República Deportes.

PUEDES VER: Flamengo atrasaría a Boca con Arturo Vidal e iría por otra megaestrella de la Serie A

Boca Juniors vs. Corinthians: alineaciones probables

Boca Juniors: Rossi; Fabra, Advíncula, Izquierdoz, Rojo; Fernández, Varela, Romero; Villa, Benedetto, Zeballos.

Rossi; Fabra, Advíncula, Izquierdoz, Rojo; Fernández, Varela, Romero; Villa, Benedetto, Zeballos. Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Raul Gustavo, Lucas Piton (o Fábio Santos); Roni, Giuliano, Renato Augusto (o Du Queiroz); Willian, Gustavo Mantuan y Róger Guedes.

¿Dónde se jugará el partido Boca Juniors vs. Corinthians?

El escenario del choque de vuelta entre Boca Juniors vs. Corinthians será el Estadio Alberto J. Armando, también conocido como ‘La Bombonera’. Este deportivo recinto está ubicado en el barrio de La Boca, en Buenos Aires (Argentina), y tiene capacidad para 54.000 espectadores.