Liv Morgan: ¿qué es lo que le espera tras convertirse en campeona de SmackDown?

Las redes sociales explotaron este último sábado 2 de julio con la consagración de Liv Morgan como campeona femenina de SmackDown en Money in the Bank 2022. La superestrella de 28 años era una de las preferidas por el universo de la WWE y, tras varios años intentándolo, al fin logró su sueño de niña.

Morgan nunca ha escondido su pasado y hay videos de su juventud levantando un título imaginario. Ser una luchadora de la WWE era su primer objetivo; el otro, convertirse en campeona. Los logró . Sin embargo, su historia como la nueva reina de la marca azul recién acaba de comenzar. ¿Qué es lo que le espera?

Liv Morgan debutó en el roster principal de WWE en noviembre del 2017, tras tres años en NXT. Foto: composición LR/WWE

La única sobreviviente de The Riott Squad no era la favorita a ganar el combate del Dinero en el banco, pues al frente estaban Becky Lynch, Asuka, Raquel Rodriquez, Alexa Bliss, Shotzi y Lacey Evans. Pero, al final, noqueó a The Man y se hizo con el maletín, el cual podía canjearlo en los siguientes 365 días.

Morgan no la pensó dos veces y decidió canjearlo luego del triunfo de Ronda Rousey sobre Natalya. La ‘Mujer más mala del planeta’ había quedado sentida en su pie derecho y eso fue aprovechado por Liv. Todo parece indicar que ambas se volverían a enfrentar en SummerSlam, el próximo evento de la WWE.

La ahora campeona de SmackDown posee el apoyo del público y del vestuario, pues sus colegas de la lucha libre invadieron Twitter para felicitarla por este enorme logro. El trabajo creativo y construcción del personaje de Liv Morgan ha tomado años y, por eso, tienen grandes planes con ella.

Liv Morgan es la primera luchadora que logra vencer a Ronda Rousey y que no es ninguna de las Four Horsewomen. Foto: WWE

El periodista especializado en lucha libre, Dave Meltzer, habló en Wrestling Observer Radio sobre ello: “En este momento, el plan es Liv Morgan y Ronda Rousey en SummerSlam , lo que me sorprende de muchas maneras, especialmente porque no se fueron con nada de odio”.

“Ronda simplemente abrazó a Morgan, salió del ring y la dejó tener su momento. Han estado construyendo para esto con Liv por un tiempo. Sin embargo, es interesante, ya que creo que casi todos pensaron que serían Charlotte Flair y Ronda Rousey en SummerSlam, y no es así”, agregó.