‘Cuto’ Guadalupe critica actitud de seleccionados tras repechaje: “Pecamos de soberbios”

La herida sigue abierta. La derrota de Perú ante Australia por penales en el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022 sigue dando de qué hablar. Esta vez, Luis ‘Cuto’ Guadalupe se refirió a este cotejo y criticó la actitud que mostraron los jugadores de la selección antes del partido.

“Cuando en el equipo no andan bien tres o cuatro jugadores, es complicado. Creo que en este partido pasó algo. No sabemos qué habrá pasado por sus cabezas. Eso tendría que explicarlo alguien que ha estado ahí”, señaló.

“Si hablamos en general, pecamos de soberbios. Decíamos que éramos superiores a Australia. Somos superiores, pero eso no hay que hablarlo nomás. Lógico que pecamos, uno no puede subestimar a nadie. El futbolista peruano debe tener hambre. Si Yotún está allá, ¿por qué yo no puedo estar allá? Hay que tener hambre, ambición”, agregó el exfutbolista nacional.

‘Cuto’ Guadalupe se refirió a Gianluca Lapadula

Por otro lado, Luis ‘Cuto’ Guadalupe señaló que Gianluca Lapadula se ha ganado el cariño de los hinchas nacionales debido a sus buenas actuaciones con la camiseta de la selección peruana.

“Se supo ganar el cariño del público en general. Primera vez que veo tantos clubes de fans como los que él tiene, es una locura”, indicó.