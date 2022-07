Pizarro lamenta el presente del fútbol peruano y le pide a los talentos que salgan del país

Experiencia. Claudio Pizarro se convirtió en uno de los últimos jugadores peruanos que logró triunfar en Europa. El ‘Bombardero’ paseó su fútbol por clubes como el Bayer de Munich —con el que consiguió levantar la Champions League— y dejó huella en Alemania.

Luego de pasar al retiro, el excapitán de la selección peruana fue nombrado embajador del conjunto bávaro y acude a diversos eventos deportivos: su última aparición fue en el duelo de Leyendas de América vs. Leyendas de Europa. Al finalizar el cotejo, brindó unos consejos a los jóvenes que militan en el torneo incaico.

“Salir del Perú lo más pronto posible. Lamentablemente, el fútbol peruano no está pasando por un buen momento y eso se nota en los campeonatos internacionales. Eso se ve cuando los equipos salen a jugar la Copa Libertadores y es muy complicado. No competimos. No llegamos al nivel de competencia que se necesita”, manifestó en diálogo con el periodista Alonso Inca.

El histórico exdeportista del Werder Bremen consideró que el roce internacional les permitirá entender lo compleja que es la competencia al máximo nivel. “Es importante que si los chicos tienen la oportunidad, (deben) salir tempranamente de Perú para que puedan competir de la mejor manera y darse cuenta de lo difícil que es, porque no es fácil”, agregó.

Asimismo, remarcó que las instituciones y la Federación Peruana de Fútbol cumplen un rol relevante en relación con las categorías inferiores.

“Posteriormente, seguir trabajando en menores. Es importante que salgan jugadores; nosotros tenemos las cualidades, pero lamentablemente muchos jugadores se pierden en el camino. Son importantes esas bases desde pequeño, para seguir avanzando y creciendo como jugador”, concluyó