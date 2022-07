Hoy se define el Torneo Apertura

Cinco meses después, el Torneo Apertura llegará a su final. El primer certamen de la temporada futbolística en el Perú acabará con una jornada dominical infartante, donde los dos equipos con posibilidades de gritar campeón —Melgar y Sport Huancayo— definirán su suerte en simultáneo (3:00 p.m.) y lejos de sus respectivas localidades, esperanzados en hacer historia. Los arequipeños, punteros con 40 unidades y nueve victorias consecutivas a nivel local, visitarán a Alianza Atlético en el calor de Sullana, mientras que el ‘Rojo Matador’, quizás la gran sorpresa del campeonato, hará lo propio sin público ante Sport Boys en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Son condiciones peculiares para una definición especial, muy especial. En el caso de Melgar, un equipo de larga tradición y un presente verdaderamente magnífico, donde se encuentra a una victoria de convertirse en el primer equipo peruano desde César Vallejo (2014) en clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, esta tarde podría significar la obtención del primer Apertura en sus 107 años. Por el momento, los únicos títulos en torneos cortos en las vitrinas del cuadro rojinegro son el Clausura 2015 (año en el que salió campeón nacional por última vez), el Clausura 2018 y el Torneo de Verano 2017. Un elenco histórico, comandado por el director técnico argentino Néstor Lorenzo, próximo estratega de la selección colombiana, el experimentado goleador Bernardo Cuesta, el incansable Alexis Arias y una infranqueable defensa (no recibe goles hace siete encuentros por Liga 1) buscará ampliar el palmarés del ‘León’, que, de a pocos, se ha ido ganando un espacio en lo más alto del fútbol peruano.

Del lado de Sport Huancayo, un club fundado hace menos de dos décadas y que lleva solo 14 temporadas en primera división, la definición del Apertura representa una oportunidad inmejorable para ratificar su buen trabajo en los últimos años. Lamentablemente, no dependen de sí mismos: el equipo dirigido tácticamente por Carlos Desio deberá vencer a Sport Boys y esperar que Melgar pierda en su visita a Alianza Atlético. De darse dicha combinación de resultados, ambos equipos igualarán en puntos (40) pero los criterios de desempate más importantes (diferencia de gol y goles anotados) favorecerán y darán por ganador al ‘Rojo Matador’. Si los huancaínos triunfan y los arequipeños suman, al menos, un punto, el título quedará en manos del ‘Dominó’.

“Estamos felices porque el equipo se ha consolidado bien. Hemos llegado a este último partido con chances de poder campeonar y eso dice que estamos trabajando bien. Es un partido difícil. Sabemos que Sport Boys no viene bien, pero nosotros estamos motivados con un sueño y muchas ganas. Pese a que dependemos de otro resultado, Dios quiera que nos den una manito y poder el domingo (hoy) celebrar”, declaró, entre semana, el mediocampista huancaíno Alfredo Rojas, quien ya sabe lo que es salir campeón del Apertura (lo hizo con Juan Aurich en 2014).Su compañero Luis Benites, el goleador del campeonato con 10 tantos, también confía en un tropiezo ‘characato’: “En nuestra mente está ganar los tres puntos porque hay la posibilidad de que caigan ante Alianza Atlético”.

Otros tres partidos completarán la última jornada del Apertura: Carlos Mannucci vs. Sporting Cristal (12:00 p.m. - Mansiche de Trujillo), ADT vs. Alianza Lima (3:00 p.m. - Estadio Unión Tarma) y Universitario de Deportes vs. UTC (8:00 p.m. - Monumental). Cabe recalcar que ninguno de los equipos en mención tienen opción alguna de ganar el campeonato.

La palabra

Martín Pérez Guedes, volante de Melgar

“Estamos contentos por estar luchando dos torneos al mismo tiempo. Se logró por el convencimiento y por darles seriedad a todos los partidos. Jugamos todos como una final. Sullana va a ser un rival duro”.

Datos

Historia. La última vez que Melgar venció a domicilio a Alianza Atlético fue por la cuarta fecha del Torneo de Verano 2017. Fue un 1-0.

¿Repetirá? El último triunfo huancaíno de visita sobre Boys fue en el Iván Elías Moreno (2020).