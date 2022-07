Diana Gonzales: la matadorcita que incursionó en la política y hoy es congresista por Avanza País

Diana Gonzales fue una de las artífices de las medallas de plata y bronce que obtuvo la selección peruana de vóley en el Mundial Sub-18 de Tailandia 2009 y los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010, respectivamente. Por estos logros, el equipo sería recordado por todos como la primera generación de Las Matadorcitas de Natalia Málaga. No obstante, su vida dio un giro total, ya que dejó las canchas por los pasillos del Parlamento y hoy es congresista de la República por el partido Avanza País.

A pesar de su talento, la falta de oportunidades ocasionó que su carrera en el voleibol no dure mucho. Luego de pasar por algunos equipos como Alianza Lima, Sporting Cristal, Regatas Lima y Circolo Sportivo Italiano, decidió ir a Estados Unidos, donde estudió Negocios Internacionales e hizo un máster en Administración de Negocios.

Su paso frente a la Federación de Voley

Su primera incursión en política ocurrió tras regresar, ya que en 2015, con solo 24 años, Diana Gonzales se presentó en la única lista para presidir la Federación Peruana de Voley. No obstante, en ese momento comenzaron sus problemas, ya que en 2018 fue retirada del cargo y sancionada por el IPD a cinco años sin poder asumir cargos en entidades deportivas.

El motivo fue que la arequipeña no cumplió con dos requisitos para el cargo directivo: sus estudios superiores no fueron acreditados por Sunedu y tampoco tenía la condición de deportista destacada, debido a que su participación con la selección peruana de vóley solamente fue en categorías juveniles, mas no con el equipo de mayores.

Llegada al Congreso

A pesar de las dificultades, Diana Gonzales continuó con la idea de ostentar un cargo público y en 2021 decidió incursionar en política. Postuló y obtuvo una curul en el Congreso con la lista 1 de Arequipa por el partido de Avanza País. Sin embargo, pocos meses después de su ingreso, recibió una denuncia ante el Ministerio Público por “presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica debido a que en su hoja de vida no registró la sanción que le impuso el IPD.

En total suma cuatro denuncias por peculado, cohecho pasivo propio, malversación de fondos y concusión en agravio de la FPV y la Municipalidad de Viñac.

Diana Gonzales participó en mítines junto a Hernando De Soto durante la campaña presidencial. Foto: Difusión Twitter

Relación con Richard ‘Swing’

La relación entre Diana Gonzales y Richard Cisneros, polémico personaje que tomó notoriedad durante el gobierno de Martín Vizcarra, se remonta a una denuncia que le realizó a ella y a las juntas directivas 2013-2017 ante el Consejo Superior de Justicia Deportiva por incorrecta utilización de fondos.

“Rechazo tajantemente las denuncias calumniosas de las cuales fui víctima”, mencionó la congresista en comunicación con Juan Carlos Soto, de La República. Cabe recordar que, en una entrevista para El Comercio, Gonzales afirmó haber rechazado una asesoría de Richard ‘Swing’ en el pasado.