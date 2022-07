“¡Lo destrozaron!”: Leao Butrón reveló por qué el ‘Cóndor’ Mendoza no cantó el himno nacional

Andrés el ‘Cóndor’ Mendoza ha estado envuelto en más de una polémica con la camiseta de la selección peruana. No solo recibió críticas por sus goles fallados, sino también porque en una ocasión no cantó el himno nacional y fue separado del ‘equipo de todos’. Este hecho generó duros adjetivos al delantero; sin embargo, ninguno sabía la razón.

A fines del año 1999, la escuadra nacional dirigida por Teddy Cardama disputó un amistoso ante Ecuador en Tumbes, con miras al Preolímpico de Brasil rumbo a los JJ. OO. de Sidney 2000. Ese encuentro finalizó con victoria peruana por 2-0, pero se sacó del plantel a Andrés Mendoza y Paulo Zabárbulo, quienes no entonaron el himno.

Tras este hecho, se tejieron muchas historias de por qué el ‘Cóndor’ Mendoza no cantó el himno, lo que fue considerado por la hinchada como un insulto. Incluso, se le imputó de que no sabía la letra. Pero la verdad fue otra, Leao Butrón, después de más de 23 años, contó la razón real por la que el delantero permaneció en silencio.

El exarquero mencionó en el programa “A presión radio” qué es lo que pasó en la interna antes del encuentro. “No fue por eso (que no se supiera el himno), sino que él paraba con Zabárbulo y él le dijo: ‘Yo no canto por mi religión, Andrés no cantes’, y Mendoza le hizo caso y no cantó. Lo destrozaron”, puntualizó.

